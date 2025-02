L'ATELIER D'OPÉRA DU CONSERVATOIRE PRÉSENTE MESDAMES DE LA HALLE

MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Du 27 février au 2 mars prochains, l'Atelier d'opéra du Conservatoire de musique de Montréal présentera Mesdames de la Halle de Jacques Offenbach au Théâtre Rouge. Sous la direction de Léa Moisan-Perrier et mis en scène par Marie-Nathalie Lacoursière, l'opéra bouffe et ses trépidants personnages - Mesdames Poiretapée, Beurrefondu, Madou et autres marchandes - mettront de l'avant tout le talent de la vingtaine de chanteuses et chanteurs de l'Atelier d'opéra. La portion musicale sera assurée par les pianistes Romain Pollet et Mariane Patenaude.

Mesdames de la Halle

Mesdames de la Halle

Dans l'effervescence d'un grand supermarché, Raflafla, tambour-major du Royal 22e Régiment, est déterminé à épouser l'une des riches marchandes, Madou ou Beurrefondu, afin de régler ses dettes à la cantine. Une série de malentendus et de disputes amène tout ce petit monde devant le commissaire, et Ciboulette se retrouve mêlée à un imbroglio familial. Ce vaudeville haut en couleur, où quiproquos et retournements s'enchaînent, célèbre dans une ambiance festive les marchandes et leurs histoires rocambolesques.

Détails de l'événement

Dates : 27 et 28 février - 1er et 2 mars

Lieu : Théâtre Rouge du Conservatoire, 4750, av. Henri-Julien, Montréal

Prix d'entrée : 25 $ régulier | étudiant 10 $ | aîné (65+) 14 $

Billets en vente dès maintenant à la billetterie du Conservatoire

Léa Moisan-Perrier, cheffe invitée

Directrice artistique et cheffe de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, Léa Moisan-Perrier se distingue pour son énergie sur scène et ses qualités de communicatrice. Au cours des dernières années, elle a été invitée à diriger de nombreux ensembles, tels que l'Orchestre symphonique de Laval, l'Orchestre classique de Montréal et l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Son parcours comprend également des collaborations significatives en tant qu'assistante-cheffe, notamment aux côtés de Jacques Lacombe à l'Opéra National du Rhin en 2018 et de Yannick Nézet-Séguin avec l'Orchestre Métropolitain en 2024. Léa Moisan-Perrier a complété sa maîtrise en direction d'orchestre au Conservatoire de musique de Montréal (CMM) sous la direction de Jacques Lacombe et de Jean-Marie Zeitouni. Diplômée d'un baccalauréat en piano du CMM, elle a également obtenu une maîtrise en direction chorale à l'Université de Sherbrooke ainsi qu'un baccalauréat en chant classique à l'Université de Montréal.

Marie-Nathalie Lacoursière, metteure en scène

Marie-Nathalie a fondé en 2007 à Montréal la compagnie de danse Les Jardins Chorégraphiques. Artiste multidisciplinaire, formée en danse, musique et théâtre (commedia dell'arte), elle est reconnue pour l'originalité et la créativité de ses œuvres. Elle a débuté sa carrière de danseuse il y a 30 ans dans la série Les Idées heureuses. Depuis, elle a mis en scène et chorégraphié plus de 30 opéras, tant au Canada qu'à l'international. En 2019, elle a remporté un Prix Opus pour la mise en scène de Venus and Adonis de John Blow avec Clavecin en Concert, dirigé par Luc Beauséjour. Pédagogue dynamique, elle a enseigné dans plusieurs universités et établissements scolaires internationaux et dirige actuellement l'atelier d'opéra du Cégep de Saint-Laurent et enseigne le Jeu scénique au Cégep Vincent-d'Indy.

À propos du Conservatoire de musique de Montréal

Fondé en 1943, le Conservatoire de musique de Montréal est l'un des 9 établissements qui composent le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Cette institution publique de formation supérieure, vouée à la poursuite de l'excellence, offre des programmes s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant un apprentissage en continuité où l'élève et le maître développent une relation privilégiée. Grâce à un corps professoral formé de musiciens renommés, cette école prestigieuse à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement culturel montréalais, est une extraordinaire pépinière de talents dont les diplômés s'illustrent partout à travers le monde.

