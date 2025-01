La Tempête de Shakespeare, présentée au Conservatoire d'art dramatique de Montréal

MONTRÉAL, le 7 janv. 2025 /CNW/ -Du 24 janvier au 1er février, les finissantes et finissants du Conservatoire d'art dramatique de Montréal présentent La Tempête, au Théâtre Rouge du CADM, emblématique pièce du célèbre dramaturge anglais William Shakespeare. Pour cette production, les élèves ont bénéficié de l'expertise et de l'accompagnement de Martin Faucher qui a assuré la mise en scène.

Illustration par Romane Minner Barrette (Groupe CNW/Conservatoire d'art dramatique de Montréal)

La Tempête explore des thèmes tels que la rédemption, le pouvoir de la nature et le pardon, tout en offrant une réflexion profonde sur la condition humaine. « Les pièces de Shakespeare sont de formidables terrains de jeu qui permettent des registres vastes et contrastés. Écrite au crépuscule de sa vie en 1611, La tempête me semblait particulièrement riche en possibilités esthétiques et permettait aux dix interprètes de cette cohorte de plonger à fond dans une longue tradition théâtrale tout en questionnant la pertinence de jouer sur une scène montréalaise une œuvre issue du grand répertoire mondial. C'est donc à un choc des époques et des idées que nous vous convions. Mais à force de travailler ce conte fantastique, le choc n'est finalement peut-être pas si grand que je l'aurais cru, car comme le dit le sage Prospéro dans la pièce : nous sommes faits de l'étoffe dont les rêves sont faits. », souligne le metteur en scène Martin Faucher

Avec Kathryn Ainsley, Vladimir Belova-Mourkes, Léa Carle-Bachand, Frédéric Charbonneau, Jeanne Cournoyer-Charest, Maude Gauthier, Marie Luciani-Grimaldi, Fleur Maury, Camille Serra et Nour Shoukry.

La Tempête

De William Shakespeare

Mise en scène de Martin Faucher

Traduction d'Éric Sarner

Assistance à la mise en scène assurée par Vincent Legaré-Hamel. Dans un décor de Jonas Bouchard, des costumes de Linda Brunelle, un éclairage d'Étienne Boucher et une conception sonore de Jules Bastin-Fontaine.

Du 24 janvier au 1er février 2025

Au Théâtre Rouge du Conservatoire

4750, avenue Henri-Julien, Montréal

Dates

Vendredi 24 janvier| 19h30

Samedi 25 janvier | 15h

Mardi 28 janvier | 19h30

Mercredi 29 janvier | 19h30

Jeudi 30 janvier | 19h30

Vendredi 31 janvier | 19h30

Samedi 1er février| 15h

Billets

18 $ adulte | 14 $ aîné | 10 $ étudiant

En ligne sur la billetterie : https://bit.ly/4eazRci

Renseignements : 514 873-4283 poste 313

À propos du Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal, le Conservatoire d'art dramatique de Montréal offre un milieu de vie enrichissant et stimulant. Ce programme d'études supérieures offre une continuité des apprentissages et une expertise pédagogique hors pair grâce à une équipe d'artistes pédagogues réputés qui y enseignent depuis de nombreuses années. Le Conservatoire conduit ainsi les élèves vers l'épanouissement de toutes leurs facultés, mais aussi vers l'approfondissement des connaissances et des techniques au service de leur art.

SOURCE Conservatoire d'art dramatique de Montréal

Jean-François Turner, [email protected], 514 873-4283, poste 232