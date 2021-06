Robert Perreault nommé président de la Table de concertation du Mont-Royal

M. Perreault a notamment été directeur général de la Maison du développement durable et du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Il a aussi été député provincial de la circonscription de Mercier de 1994 à 2000, en plus d'occuper diverses fonctions, dont celle de ministre de la Sécurité publique, ministre d'État à la Métropole et ministre responsable de la région de Montréal, ainsi que ministre des Relations avec les citoyens et de l'Immigration. M. Perreault a aussi été un élu au conseil municipal de Montréal au cours des années 1980 et 1990, en plus d'occuper la fonction de vice-président du comité exécutif.

« Le mont Royal est un véritable joyau pour notre ville et la TCMR joue un rôle important dans sa préservation et sa mise en valeur. Je suis heureuse de pouvoir compter sur la présence de M. Perreault au sein de la Table et je suis certaine qu'il saura y mettre toute son expertise à profit », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« L'expérience remarquable de M. Perreault en fait la personne toute désignée pour occuper le rôle de président de la TCMR et je suis convaincu qu'il saura maintenir une bonne concertation entre tous les partenaires de cette instance, en plus d'en assurer le fonctionnement optimal selon les meilleurs principes de gouvernance », a ajouté Robert Beaudry, membre du comité exécutif et responsable de la gestion et planification immobilière, de l'habitation, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau.

« C'est avec grand plaisir que j'assumerai mes responsabilités de président de la TCMR et je ferai tout ce qui est nécessaire afin que la transition se fasse de la façon la plus harmonieuse possible », a réagi Robert Perreault.

La TCMR est un regroupement d'intervenants issus des milieux institutionnel, associatif, gouvernemental et municipal, dont l'objectif est d'établir des consensus sur l'accessibilité, la protection et la mise en valeur du territoire et de mettre en œuvre des actions visant une gestion et un développement harmonieux de l'arrondissement historique et naturel du Mont-Royal.

