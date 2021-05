Un don d'un million de dollars permettra à Rise de faire bénéficier encore plus de Canadiens ayant des problèmes de santé mentale et de dépendance de formations en entrepreneuriat, de mentorat et de prêts

Le plus important don d'entreprise jamais reçu par Rise finance également l'expansion de l'organisation au Manitoba avec le lancement de Rise Winnipeg

TORONTO, le 4 mai 2021 /CNW Telbec/ - Rise, qui offre à des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance un accès à des prêts à faible intérêt pour leur permettre de lancer de nouvelles entreprises, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un don d'un million de dollars s'échelonnant sur cinq ans de la part de Bell Cause pour la cause. Rise utilisera ce don pour développer plus de petites entreprises locales et aider les Canadiens aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance à atteindre un plus grand bien-être socio-économique.

« Au nom de tout le monde à Rise, je souhaite remercier Bell Cause pour la cause pour ce don généreux, a affirmé Lori Smith, cheffe de la direction de Rise. C'est le plus grand don d'entreprise que Rise a reçu en 11 années d'existence. Je ne saurais trop insister sur les retombées positives qu'il aura sur la vie des Canadiens. Le leadership de Bell en santé mentale aide à lutter contre la stigmatisation et à augmenter l'accès aux soins. C'est donc grâce au soutien de Bell que Rise peut mener à bien sa mission d'aider des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance à devenir autonomes grâce à l'entrepreneuriat. »

Le don de Bell augmentera la capacité de Rise à recruter et à mobiliser de nouveaux clients, lui permettant ainsi de rejoindre davantage de Canadiens à l'aide de programmes qui visent à briser les barrières de l'emploi par l'entremise d'ateliers, de formation et de mentorat sur l'entrepreneuriat. Ce don s'ajoute aux sommes précédentes de Bell pour les programmes de Rise . De plus, une partie du don sera investie dans le fonds Rise Loan Fund afin de permettre le lancement de plus de 300 nouvelles petites entreprises au cours des cinq prochaines années et d'améliorer la source durable de capital de prêt de l'organisme.

« Bell Cause pour la cause est fière d'aider encore plus de Canadiens à se bâtir un nouvel avenir en tant qu'entrepreneurs et propriétaires de petites entreprises alors que nous poursuivons notre engagement de longue date à l'équipe de Rise, qui fait de l'excellent travail, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. En aidant les entrepreneurs aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance à devenir leur propre patron en créant leur petite entreprise, Rise leur donne des outils pour bâtir un meilleur avenir pour eux et leur famille, tout en solidifiant le tissu social de nos collectivités. »

Rise s'étend au Manitoba

Rise et Bell Cause pour la cause ont annoncé ce partenariat bonifié durant l'événement Let's #GetReal About Mental Health & Entrepreneurship Online, destiné aux clients de Rise, à l'occasion de la Semaine de la santé mentale. L'événement a également servi de plateforme pour le lancement officiel de Rise Winnipeg, qui permettra aux Manitobains de bénéficier du programme de prêt aux petites entreprises de Rise et d' autres ateliers de formation et programmes en association avec l' Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) du Manitoba et de Winnipeg .

Le développement de Rise au Manitoba, appuyé par l'ACSM, a aussi été rendu possible par le nouveau don de Bell. Le Manitoba est la cinquième province où Rise a établi une présence physique (après l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario). Comme l'organisme continue d'adapter ses programmes et ses ressources exhaustives à des plateformes en ligne, il cherche à étendre sa portée numérique à toutes les régions du pays.

Pendant la crise de la COVID-19, Rise a fait migrer tous ses programmes vers des plateformes virtuelles, ce qui a ouvert la formation entrepreneuriale, le mentorat et le soutien adapté à l'ensemble du pays. La COVID-19 présente d'énormes obstacles à surmonter, mais les Canadiens aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance ont la possibilité de contribuer de manière significative à notre rétablissement collectif grâce à l'entrepreneuriat.

« Selon les données de l'ACSM, 40 pour cent des Canadiens ont signalé une dégradation de leur santé mentale en raison de la COVID-19, a déclaré Mme Smith. Rise est dans une position unique pour non seulement soutenir les besoins en matière de santé mentale des entrepreneurs, mais aussi pour aider plus de Canadiens à devenir des travailleurs autonomes ou les propriétaires d'une petite entreprise, ce qui sera un aspect crucial de la reprise post-COVID-19 et de la vitalité future de l'économie du pays. »

Les personnes qui vivent avec une maladie mentale sont confrontées au plus haut niveau de stigmatisation en milieu de travail et à un nombre plus élevé d'obstacles pour décrocher un emploi. Parmi les clients de Rise, 69 % ont signalé une confiance en soi accrue à la suite de leur association avec Rise, et 71 % ont le sentiment de jouer un rôle utile au sein de la société. Au cours de l'exercice financier 2020, Rise a versé 80 prêts à faible taux d'intérêt pour aider au lancement et au soutien de petites entreprises d'un océan à l'autre. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le rapport sur l'impact 2020 de Rise.

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Il repose sur les quatre piliers d'intervention suivants : Lutte contre la stigmatisation, Soins et accès, Recherche et Santé au travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 100 organismes offrant des ressources et des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

À propos de Rise

Rise est un organisme national dédié à favoriser l'inclusion socio-économique des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance grâce à l'entrepreneuriat. Au moyen de formation, de mentorat, de microfinancement et d'autres méthodes de soutien personnalisées, Rise les aide à développer les compétences essentielles et à accéder aux fonds nécessaires pour lancer une petite entreprise qui peut améliorer leur qualité de vie et leur permettre de subvenir eux-mêmes à leurs besoins à et ceux de leur famille et de leur communauté.

Depuis sa fondation en 2010, Rise a bénéficié du temps et du talent de plus de 800 bénévoles, versé plus de deux millions de dollars en prêts à faible taux d'intérêt et mis en place des programmes de formation et de mentorat qui ont aidé à donner vie à plus de 1 000 rêves dans tout le pays. Rise collabore avec des partenaires locaux pour faire du recrutement et pour mettre en place des programmes. Ces actions permettent d'enrichir les services existants des partenaires et de faire rapidement grandir Rise sans avoir à passer par des investissements traditionnels. Aujourd'hui, l'organisme exerce ses activités dans neuf emplacements situés dans cinq provinces (l'Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario).

Rise change des vies et renforce des communautés en libérant l'esprit entrepreneurial de tous les Canadiens souffrant de problèmes de santé mentale et de dépendance. Consultez www.risehelps.ca ou @RiseHelps pour en savoir plus sur cet organisme.

