RÉTROSPECTIVE DE 2023 ET AVANT-GOÛT DES EXPOSITIONS DE 2024 DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DU CANADA

OTTAWA, ON, le 22 déc. 2023 /CNW/ - L'année 2023 tire à sa fin, et le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) profite de l'occasion pour souligner les faits saillants de l'année, qu'il s'agisse des taux record de fréquentation et de satisfaction des visiteurs et visiteuses, des programmes d'engagement communautaire pancanadiens ou du niveau historique de la dotation en personnel autochtone. Le Musée se tourne également vers 2024 en présentant un avant-goût des expositions à venir.

Des invitées spéciales au Musée

Le 24 mars, le Musée a eu l'honneur d'accueillir la première dame des États-Unis, Jill Biden, ainsi que Sophie Grégoire Trudeau, en vue d'une visite de l'exposition Sans invitation : les artistes canadiennes de la modernité, organisée par la Collection McMichael d'art canadien avec le soutien exceptionnel du MBAC, une visite qui a suscité beaucoup d'attention, aussi bien du public que dans les médias sociaux.

Une inauguration bondée pour la rétrospective de Riopelle

L'exposition Riopelle, à la croisée des temps, inaugurée le 26 octobre, a été l'inauguration publique la plus courue de 2023 du Musée. Elle a attiré plus de 2 000 personnes pour célébrer l'héritage de l'artiste canadien - un nombre qui rappelle l'inauguration record de l'exposition Àbadakone en 2019. L'événement faisait partie des populaires soirées gratuites du jeudi du Musée, qui sont actuellement rendues possibles grâce à l'appui de la Fondation Sobey pour les arts.

Forte satisfaction des visiteurs, et pourcentage élevé de nouveaux visiteurs pendant l'été

Un sondage auprès des visiteurs et visiteuses mené par le Musée du 1er juillet au 17 septembre 2023 a révélé que le taux de satisfaction était de 94 % et que 56 % des visiteurs et visiteuses interrogés fréquentaient le Musée pour la première fois. Il a également révélé un public de plus en plus jeune : 50 % des visiteurs et visiteuses interrogés étaient âgés de moins de 35 ans au cours de cette période.

Effectif inuit et autochtone sans précédent au Musée

En décembre, la dotation en personnel autochtone - notamment au sein du département Voies autochtones et décolonisation (VAD) - a atteint le plus haut niveau de l'histoire du Musée. De plus, l'équipe du département VAD comprend actuellement trois employées inuites : une conservatrice associée, une gestionnaire principale et une adjointe à la conservation, ce qui est sans précédent dans le secteur des musées au Canada. En créant le département Voies autochtones et décolonisation en 2022, le Musée a pris une mesure audacieuse en concrétisant son engagement à miser sur les façons autochtones d'être et de savoir dans tout ce qu'il fait.

Des programmes qui ont rejoint la population canadienne de partout au pays

Le mandat du Musée des beaux-arts du Canada est de favoriser la connaissance, la compréhension et le plaisir de l'art dans l'ensemble de la population canadienne. En 2023, les programmes d'engagement communautaire offerts en personne et en ligne du Musée ont rejoint les gens de chaque province et territoire, dans plus de 150 communautés géographiques. Parmi les faits saillants, mentionnons une conférence virtuelle avec Krystle Silverfox, artiste de Whitehorse sur la courte liste pour le Prix Sobey pour les arts de 2022, et Mary Bradshaw, directrice des arts visuels au Centre des arts du Yukon, ainsi qu'un atelier intensif de travail du métal avec la lauréate des Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques 2022, Brigitte Clavette, et des élèves du secondaire à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick.

Jour de l'émancipation avec l'artiste Deanna Bowen

Le 1er août, le Musée a marqué le Jour de l'émancipation en célébrant le lancement de l'installation inédite de Deanna Bowen Les Canadiens noirs (après Cooke) et en devenant signataire de la Déclaration pour les personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. L'événement très populaire, de type période de questions, a été salué par une ovation debout émouvante pour l'artiste.

À VENIR : LES EXPOSITIONS DE 2024

Kan Azuma. Une question de lieu

Du 1er mars au 16 juin 2024

Cette exposition présente les œuvres photographiques de Kan Azuma (né en 1946 à Tokyo, au Japon), et met en lumière son interprétation poétique, lyrique et contemplative du paysage canadien. Les œuvres présentées reflètent l'expérience intime du lieu qui a été celle d'Azuma lors de ses voyages au Canada, aux États-Unis et au Japon, de la fin des années 1960 jusqu'à ce qu'il abandonne la photographie au début des années 2000. Avec pour point focal le regard intériorisé de l'artiste, l'exposition crée un espace accueillant et propice à la réflexion relativement à notre propre expérience de notre environnement, en particulier lorsque celle-ci inclut la migration et la diaspora (la dispersion d'un peuple à travers le monde).

60e exposition internationale d'art - La Biennale di Venezia 2024

Du 20 avril au 24 novembre 2024

Pavillon du Canada, Venise

Kapwani Kiwanga représentera le Canada à la Biennale de Venise 2024. Le commissariat de la présentation de Kapwani Kiwanga à Venise sera assuré par Gaëtane Verna, directrice générale du Wexner Center for the Arts. Les expositions présentées au Pavillon du Canada sont commandées par le Musée des beaux-arts du Canada et produites en partenariat avec le Conseil des arts du Canada. La représentation canadienne en 2024 est rendue possible par la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada.

Perler, radicalement

Du 17 mai au 20 octobre 2024

Depuis très longtemps, les artistes autochtones emploient les perles - des semences, coquillages et perles de troc jusqu'aux pixels informatiques - pour raconter des histoires, honorer leurs proches et célébrer la beauté. Épousant les techniques et le savoir transmis par les générations qui les précèdent, les artistes autochtones d'aujourd'hui emploient le perlage pour aborder des enjeux et des concepts liés à l'histoire, à la décolonisation et à la résistance. Des artistes de partout dans l'Île de la Tortue et en Amérique du Nord illustrent les pratiques courantes les plus intéressantes et suggèrent des orientations futures. De l'art vestimentaire au portrait, en passant par l'installation et la vidéo, ces artistes tissent un lien qui nous unit, relient le passé au présent, réfléchissent à l'existence personnelle et communautaire, créent un nouveau sens et redéfinissent la représentation et le déterminisme culturel. Exposition organisée et mise en circulation par la Mackenzie Art Gallery.

Shelley Niro: 500 Year Itch

Du 14 juin au 18 août 2024

Shelley Niro: 500 Year Itch est la première rétrospective consacrée à l'œuvre multimédia de l'artiste mohawk Shelley Niro, qui vit et travaille à Brantford, en Ontario. Couvrant quatre décennies de photographie, de film, de peinture, d'installation, de sculpture et de pratiques des médias mixtes, cette exposition majeure met en lumière les thèmes chers à l'artiste : le matriarcat autochtone, la rémanence du passé, les acteurs et les relations. Niro a pour souci constant de représenter les femmes et filles autochtones, prônant l'autoreprésentation et la souveraineté. L'exposition présente plus de 70 œuvres, certaines sous forme de séries (pour un total de 136 pièces), provenant de collections publiques et particulières du Canada et des É.-U., ainsi qu'une création inédite qui sera inaugurée à Hamilton. Elle comprend également près de 20 œuvres de la collection permanente du MBAC. Organisée et mise en circulation par l'Art Gallery of Hamilton et le National Museum of the American Indian de la Smithsonian Institution, avec le soutien curatorial du Musée des beaux-arts du Canada.

Histoires entrelacées. Textiles et abstraction moderne

Du 25 octobre 2024 au 2 mars 2025

L'exposition Histoires entrelacées. Textiles et abstraction moderne met en lumière un pan important mais négligé des récits modernistes de l'histoire de l'art en retraçant comment, quand et pourquoi l'art abstrait et les textiles tissés (ainsi que les techniques antérieures au métier à tisser telles la vannerie, le nouage et le filet) se sont croisés au cours du siècle dernier. À travers une sélection internationale et transhistorique de plus de 150 œuvres, cette exposition révèle la manière dont les relations changeantes entre abstraction, mode, design et artisanat ont façonné des forces esthétiques, culturelles et sociopolitiques récurrentes, qui ont à leur tour été influencées par les formes d'art modernistes. Organisée par la National Gallery of Art, à Washington, en collaboration avec le Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, le Los Angeles County Museum of Art et le Museum of Modern Art, à New York.

À propos du Musée des beaux-arts du Canada

Ankosé -- Tout est relié -- Everything is Connected

Le Musée des beaux-arts du Canada a pour vocation d'amplifier les voix par le biais de l'art et d'élargir la portée et l'envergure de sa collection, de son programme d'expositions et de ses activités publiques pour représenter toute la population canadienne, tout en misant sur les façons autochtones d'être et de savoir. Ankosé, un mot anishinaabemowin qui signifie Tout est relié, représente la mission du Musée en vue de créer des expériences dynamiques qui ouvrent le cœur et l'esprit et changent le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur nos histoires diversifiées, à travers les arts visuels. Le Musée des beaux-arts du Canada abrite une riche collection internationale d'art autochtone contemporain, ainsi que d'importantes collections d'art canadien et européen historique et contemporain du XIVe au XXIe siècle. Fondé en 1880, le Musée des beaux-arts du Canada joue un rôle clé dans la culture canadienne depuis plus de 140 ans.

Pour en savoir plus sur la programmation et les activités du Musée, visitez beaux-arts.ca et suivez-nous sur X, Facebook, YouTube et Instagram.

