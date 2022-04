Retard de paiements sur le maintien de l'équité salariale : qu'est-ce que le gouvernement attend ?

MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement cumule des retards de paiements inexcusables liés à des ententes de maintien de l'équité salariale touchant des milliers de travailleuses et travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux. Pour la FSSS-CSN, le SQEES-FTQ, le SCFP, l'APTS et la FP-CSN, le ministre Dubé doit mettre fin à l'attente en annonçant la date des paiements. Le gouvernement doit faire le nécessaire pour que ces versements soient faits le plus rapidement possible.

Des milliers de femmes sont toujours en attente du paiement du maintien de l'équité salariale. Elles ont travaillé depuis 2010 ou 2016 à des salaires qui sont en deçà de ce qu'elles auraient dû gagner. Ce sont plusieurs milliers de dollars que chacune de ces travailleuses attend. Une poignée d'établissements annoncent des dates. Mais nous attendons toujours que le gouvernement annonce la date de versement, alors que ces sommes devaient être versées depuis longtemps. Alors que le gouvernement peine à retenir le personnel dans le réseau, ces retards n'aident en rien.

« En pleine sixième vague de COVID-19, la patience des travailleuses et des travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux a atteint ses limites. On leur demande encore de fournir des efforts dans le cadre de la pandémie et on n'est pas en mesure de leur donner leur dû. C'est bien beau vouloir refonder le réseau de la santé et des services sociaux, mais le gouvernement doit d'abord commencer par respecter ses engagements. Il en va de la confiance du personnel qui est l'épine dorsale de tout changement dans le réseau. Est-il nécessaire de rappeler que le personnel constitue l'un des quatre piliers du projet de refondation du ministre. Le négliger envoie un très mauvais signal », concluent les porte-paroles syndicaux de la FSSS-CSN, du SQEES-FTQ, du SCFP, de l'APTS et de la FP-CSN.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

