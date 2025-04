Prolongation de l'entente sur l'équipe volante publique : une réponse nécessaire aux besoins criants de main-d'œuvre

MONTRÉAL, le 9 avril 2025 /CNW/ - La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), la Fédération des professionnèles (FP-CSN) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) se sont entendus cette semaine avec le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) pour la prolongation d'un an de l'entente sur le déploiement de l'équipe volante publique, soit jusqu'au 30 mars 2026.

La prolongation permet d'assurer la continuité des efforts visant à répondre aux besoins urgents de main-d'œuvre dans plusieurs établissements du réseau de la santé et des services sociaux, notamment dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Outaouais, de Chaudière-Appalaches et de la Côte-Nord.

Des ajustements ont été apportés à l'entente afin d'améliorer l'accès au temps supplémentaire et de mieux encadrer le remboursement des indemnités kilométriques, en veillant à respecter le lieu de résidence des personnes salariées déployées dans les régions bénéficiaires.

« Nous réitérons notre appui à ce projet novateur qui permet de stabiliser les équipes sur le terrain et d'assurer l'accessibilité des soins et des services à la population, tout en respectant les droits des travailleuses et travailleurs syndiqués », affirme Fanny Demontigny, présidente du Conseil provincial des affaires sociales (CPAS-SCFP).

« L'Équipe volante publique représente une alternative concrète à la dépendance aux agences privées de personnel. C'est l'un des outils de transition essentiels pour reprendre le contrôle sur notre réseau public et reconstruire des équipes stables, compétentes et engagées dans le long terme », ajoute Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN.

Des conditions d'hébergement qui demeurent préoccupantes

Malgré cette prolongation, plusieurs obstacles à la bonne réussite de ce projet persistent, notamment le manque de logement et, par conséquent, les conditions d'hébergement dans les régions bénéficiaires. Cette réalité pousse souvent les travailleuses et travailleurs de l'équipe volante à vivre en colocation, ce qui est loin d'être idéal étant donné la grande variation dans les horaires de travail.

« Ce phénomène nuit grandement à l'attractivité de l'équipe volante, souligne Jessica Goldschleger, présidente de la FP-CSN. Il sera très difficile pour celle-ci de remplir ses promesses tant que ce problème ne sera pas réglé. »

Dans les mois à venir, les trois organisations syndicales poursuivront les discussions avec la partie patronale en vue d'aboutir à une entente définitive sur le fonctionnement et les conditions de travail des personnes salariées de l'équipe volante publique.

À propos

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), est la plus grande organisation syndicale en santé et services sociaux ainsi qu'en services de garde éducatifs à l'enfance. Force reconnue du syndicalisme au Québec, elle compte plus de 140 000 membres, dont 80 % sont des femmes.

La Fédération des professionnèles (FP-CSN) représente quelque 10 500 professionnèles, techniciennes et techniciens œuvrant dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l'éducation, des organismes gouvernementaux, de l'économie sociale et de l'action communautaire, ainsi que dans le secteur privé.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 30 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Fédération des professionnèles (FP-CSN)

