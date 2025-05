/R E P R I S E -- Avis aux médias - Étude du projet de loi no 89 - Les organisations syndicales manifestent devant l'Assemblée nationale/

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Des centaines de travailleuses et de travailleurs se rassembleront devant l'Assemblée nationale, mercredi midi, afin de manifester contre le projet de loi no 89 (PL89), puisque l'adoption de celui-ci viendrait rompre l'équilibre des relations de travail et porter gravement atteinte à leur droit de grève. Des représentantes et représentants de neuf organisations syndicales, soit l'APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FAE, la FIQ, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ, seront également présents.

Aide-mémoire

QUOI : Grande manifestation intersyndicale contre le PL89 QUAND : Le mercredi 21 mai 2025 DÉROULEMENT :



12 h : Début du rassemblement

12 h 15 : Mêlée de presse des représentantes et représentants syndicaux

12 h 30 : Discours OÙ : Devant l'Assemblée nationale

1150, avenue Honoré-Mercier, Québec, G1A 1A3 QUI : Denis Bolduc, secrétaire général de la FTQ

Nadine Bédard-St-Pierre, première vice-présidente de la CSQ

Julie Bouchard, présidente de la FIQ

Patrick Bydal, vice-président de la FAE

Annie Morin, première vice-présidente du SPGQ

Christian Daigle, président général du SFPQ

Robert Comeau, président de l'APTS

Caroline Senneville, présidente de la CSN

SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements : Maxime Clément, APTS, 514 792-0481; Simon Lajoie, CSD, 514 662-5495; Noémi Desrochers, CSN, 514 216-1825; Étienne Richer, CSQ, 581 983-6130; Marie-Josée Nantel, FAE, 514 709-7763; Philippe Desjardins, FIQ, 581 995-0762; Jean Laverdière, FTQ, 514 893-7809; Éric Lévesque, SFPQ, 418 564-4150; Karine Doyon, SPGQ, 438 531-5639