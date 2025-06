Avis aux médias - Reculs majeurs en santé et sécurité au travail : les organisations syndicales manifestent devant l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 3 juin 2025 /CNW/ - Plusieurs organisations syndicales québécoises - l'APTS, la CSD, la CSN, la FIQ, le SCFP, le SPGQ et le SQEES-FTQ - seront présentes devant l'Assemblée nationale le 3 juin à midi pour souligner la journée de clôture des commissions parlementaires sur le projet de loi n° 101. Cette action syndicale vise à mettre en lumière les dangers du retrait des protections en santé et sécurité des travailleuses du réseau de la santé et de l'éducation.

Par ce projet de loi, le gouvernement de la CAQ institutionnalise une inégalité flagrante et crée un régime de santé et sécurité à deux vitesses. Il se soustrait à des obligations qu'il exige pourtant de tous les autres employeurs et affaiblit les mécanismes de prévention, exposant des centaines de milliers de femmes à plus de risques au travail : violence, surcharge, troubles physiques et psychosociaux. Ce recul est inacceptable.

Les médias sont conviés à l'évènement où des élu-e-s des organisations syndicales prendront la parole et seront disponibles pour répondre aux questions par la suite.

Quoi : Manifestation intersyndicale éclair pour dénoncer les reculs du projet de loi n° 101 Quand : Mardi 3 juin 2025 à midi Où : Assemblée nationale du Québec, 1150 av. Honoré-Mercier, Québec Qui : Julie Bouchard (FIQ)

Guillaume Bouvrette (SPGQ)

Yvan Duceppe (CSN)

Sylvie Nelson (SQEES-FTQ)

Christine Prégent (APTS)

Luc Vachon (CSD)

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements : Maxime Clément, APTS 514 792-0481, Philippe Desjardins, FIQ 581 995-0762, Karine Doyon, SPGQ 438 531-5639, Benoit Hamilton, SQEES-FTQ, 514 347-9836, Simon Lajoie, CSD 514 662-5495, Thiery Larivière, CSN 514 966-4380, Sébastien Goulet, SCFP 438 882-3756