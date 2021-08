SARNIA, ON, le 12 août 2021 /CNW/ - Transports Canada

Le présent avis vise à informer tous les navigateurs des restrictions temporaires applicables au trafic maritime en raison d'une hausse attendue du nombre de personnes empruntant la rivière Sainte-Claire dans le cadre de l'activité « Float Down » de Port Huron qui se tiendra le dimanche 15 août 2021.

Afin d'assurer la sécurité de la navigation, Transports Canada a exercé son pouvoir en vertu des articles 58 et 76 de la Loi maritime du Canada et a restreint le trafic maritime dans le port public de Sarnia. Aux termes de ces restrictions, toute embarcation non autorisée ne pourra naviguer sur la rivière Sainte-Claire du côté canadien, du pont Blue Water jusqu'à l'extrémité septentrionale de l'île Stag entre midi et 20 h le 15 août 2021. Un Avertissement de Navigation (AVNAV) sur les restrictions temporaires applicables au trafic pour cette journée a été publié le 10 août 2021.

Les navigateurs doivent modifier l'heure de leur passage dans ce secteur pour éviter d'entrer dans la zone sécurisée durant la période de restrictions temporaires. Tous les navigateurs souhaitant circuler dans ces eaux doivent obtenir l'autorisation de Transports Canada.

Pour obtenir une autorisation urgente de passage pour la journée de l'activité, veuillez communiquer avec les responsables des Services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Sarnia sur le canal 16 VHF ou en composant le 519-337-6221. Les responsables tenteront ensuite d'obtenir une autorisation de circulation de la part de Transports Canada permettant à l'embarcation d'entrer dans le secteur restreint, d'en sortir ou d'y naviguer.

Des responsables municipaux, provinciaux et fédéraux seront sur place pour traiter toute question de sécurité et de sûreté concernant cette activité.

Avertissements de Navigation (AVNAV: NW-C-1345-21 émis le 2021-08-10)

Loi maritime du Canada

Relations avec les médias,Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055

