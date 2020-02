Reprise partielle du service de VIA Rail entre Québec et Ottawa

MONTRÉAL, le 18 févr. 2020 /CNW Telbec/ - VIA Rail a reçu un avis du CN l'informant que le service sera autorisé à partiellement reprendre entre Québec-Montréal-Ottawa.

À partir de jeudi matin, le 20 février, seul le service des trains opérant sur l'intégralité du trajet entre Québec et Ottawa reprendra.

Les trains 22,24,26 et 28 en partance d'Ottawa reprendront le service.

Les trains 33,35,37 et 39 en partance de Québec reprendront le service.

Afin d'assurer une transition fluide, toutes les réservations actuelles sur ces segments sont confirmées.

Le reste des services de VIA Rail demeurent annulés à l'exception de Sudbury-White River (CP Rail) et de Churchill-The Pas (Hudson Bay Railway), jusqu'à nouvel ordre.

VIA Rail communique directement avec les passagers ayant des réservations qui n'ont pas été annulées afin de les tenir informés des plus récents développements. Tous les autres passagers sont invités à visiter notre site web pour plus d'informations.

Nos passagers comptent sur VIA Rail pour un service interville régulier et sécuritaire et nous avons hâte de pouvoir reprendre nos opérations.

Nous demeurons confiants que la situation soit résolue le plus tôt possible et nous encourageons toutes les parties impliquées à poursuivre leurs efforts en vue d'une résolution pacifique.

Nous remercions nos passagers pour leur patience et leur compréhension.

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Marie-Anna Murat, Relations médias, VIA Rail Canada, 1 877 393-8787

