GATINEAU, QC, le 2 déc. 2024 /CNW/ - À la suite du dépôt du rapport de l'automne 2024 de la vérificatrice générale du Canada, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, l'honorable Marci Ien, a fait la déclaration suivante :

« Un emploi d'été peut être un tremplin vers une carrière réussie. Les emplois d'été permettent aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences, de renforcer leur confiance en eux et d'explorer leurs intérêts professionnels. Ils les aident également à payer leurs dépenses, à épargner pour l'avenir ou à financer des études supérieures. C'est pour cette raison que chaque année, le programme Emplois d'été Canada soutient la création d'emplois d'été de qualité pour les jeunes. Plus de 383 000 emplois d'été ont été créés depuis 2020.

Je salue le rapport de la vérificatrice générale sur ce programme. Ses conclusions montrent qu'Emplois d'été Canada demeure un programme nécessaire et important pour la jeunesse canadienne. La vérificatrice générale a notamment constaté que les jeunes ayant participé au programme ont gagné de meilleurs revenus à long terme que les jeunes qui n'y ont pas participé. Cela fait plaisir à entendre. En outre, je tiens à souligner qu'Emplois d'été Canada a toujours dépassé ses objectifs de recrutement. En 2023, Emplois d'été Canada a surpassé son objectif, qui consistait à offrir 70 000 emplois, et bien que les résultats de cette année ne soient pas encore connus, nous sommes en bonne voie d'atteindre ou de dépasser une fois de plus cet objectif.

La vérificatrice générale a également souligné de nombreuses mesures que nous pouvons prendre pour continuer à améliorer le programme Emplois d'été Canada afin de répondre aux besoins changeants des jeunes et des employeurs du Canada, notamment travailler avec nos partenaires provinciaux et territoriaux pour améliorer notre compréhension de ces besoins. Le rapport contient aussi des recommandations portant sur la manière de mieux soutenir les employeurs cherchant à embaucher des jeunes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi. Ce travail est déjà en cours et je suis convaincue que nous apporterons des améliorations avant le début de la saison de recrutement en 2025.

Je m'engage pleinement à soutenir les jeunes sur la voie de la réussite. Les jeunes apportent des compétences essentielles et des idées nouvelles sur le marché du travail, ce qui contribue à renforcer notre économie. Je suis fière de constater qu'Emplois d'été Canada change véritablement les choses pour beaucoup de jeunes au Canada, et je remercie la vérificatrice générale Hogan et son équipe pour leur travail, qui nous aidera à faire d'Emplois d'été Canada un programme plus solide, plus inclusif et plus efficace. »

