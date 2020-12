Réouverture complète de la rue Sainte-Catherine Ouest : la population invitée à la redécouvrir

MONTRÉAL, le 11 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La rue Sainte-Catherine Ouest est complètement rouverte entre les rues Mansfield et De Bleury, à la suite de travaux d'envergure. La population est invitée à redécouvrir cette destination emblématique montréalaise et à déambuler parmi les vitrines décorées et les installations géantes illuminées.

« La réouverture de la rue Sainte-Catherine Ouest est une excellente nouvelle, particulièrement dans le contexte actuel, alors que nos commerçants ont plus que jamais besoin de notre appui. L'aboutissement de cette phase de travaux nécessaires arrive à temps pour le magasinage des Fêtes. J'invite les Montréalaises et les Montréalais à profiter de cette belle artère et de ses nombreux attraits. Les vitrines décorées et l'ambiance de Noël sont au rendez-vous. C'est une belle façon de s'imprégner de la magie des Fêtes, tout en encourageant nos commerçants et nos restaurateurs locaux », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Des travaux prioritaires ont dû être effectués pour réhabiliter les réseaux d'égouts, d'aqueducs, de télécommunications et électriques, qui étaient plus que centenaires, entre les rues Mansfield et De Bleury. La Ville de Montréal a saisi l'occasion offerte par ces travaux pour repenser cette artère montréalaise historique et a réalisé des aménagements qui permettent désormais aux piétons de profiter pleinement de ce que la rue Sainte-Catherine a à offrir. Le nouvel aménagement de la rue Sainte-Catherine Ouest, entre le boulevard Robert-Bourassa et la rue De Bleury, est maintenant terminé et permettra de relever les défis des prochaines décennies, tout en mettant en valeur son caractère unique. Le design choisi valorise les déplacements actifs et le verdissement. On retrouve notamment des trottoirs élargis de plus de 60 %, un réseau WIFI gratuit, de nombreux arbres permettant de créer une oasis de fraîcheur, du nouveau mobilier urbain et des feux de circulation permettant une gestion optimale de la mobilité piétonnière et véhiculaire.

Stationnements gratuits et heures d'ouverture prolongées

De concert avec les sociétés de développement commercial et les associations commerciales, la Ville a récemment annoncé des mesures concrètes afin d'inciter la population à encourager les commerces locaux montréalais pendant la période des Fêtes. Ainsi, jusqu'au 31 décembre, la gratuité des stationnements tarifés sur rue est offerte, les samedis et dimanches, sur l'ensemble du territoire de la Ville et les heures d'ouverture des détaillants ont été prolongées. Une raison de plus pour se rendre au centre-ville et de profiter de l'ambiance des Fêtes grâce aux installations lumineuses et aux animations offertes pour l'occasion.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Geneviève Jutras, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 243-1268; Renseignements : Relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]