Renouvellement de la convention collective des scientifiques : l'offre globale et finale de la Ville approuvée majoritairement par les membres

MONTRÉAL, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le 9 juillet, la Ville de Montréal a déposé une offre globale et finale au Syndicat professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (SPSPEM), pour le renouvellement de la convention collective, échue depuis décembre 2017. Cette offre globale et finale a été approuvée lors d'une assemblée générale, tenue le 28 juillet 2021 par le Syndicat.

Rappelons que le 22 juin dernier, la Ville a déposé une offre globale aux scientifiques, une proposition suffisamment intéressante pour mettre fin à la grève. Des avancées considérables ont été réalisées au cours des dernières semaines, notamment en ce qui concerne la refonte complète de la structure salariale, incluant une augmentation significative pour l'ensemble des scientifiques qui s'ajoute à l'augmentation économique déjà offerte, ainsi que la reconnaissance de la qualification des employés possédant une expertise de pointe dans leur domaine, une des principales revendications du syndicat.

« Je me réjouis des derniers développements. Les employés sont nécessaires au bon fonctionnement de la Ville; ils mettent leur expertise à profit chaque jour pour assurer le bien-être de la population. Cette nouvelle convention collective s'inscrit dans notre volonté de valoriser nos employés et témoigne des efforts déployés afin d'assurer une saine gestion municipale », a affirmé Valérie Plante, mairesse de Montréal.

« Le résultat auquel nous sommes parvenus démontre bien l'importance que nous accordons à offrir des conditions de travail stimulantes à la hauteur du potentiel et du talent de nos employés. Les activités et le travail se poursuit afin de réaliser les nombreux projets ambitieux que nous avons qui contribue au développement et au rayonnement de Montréal », a ajouté Benoit Dorais, président du comité exécutif, responsable des finances, du capital humain, des affaires juridiques et de l'évaluation foncière, ainsi que de la performance organisationnelle.

« Je salue cette heureuse conclusion. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des scientifiques compétents, dont l'expertise contribue à porter notre Ville toujours plus loin. Ce renouvellement de convention collective nous permet de réaffirmer l'importance que nous accordons à notre main-d'œuvre et démontre encore une fois que la Ville de Montréal demeure un employeur de choix », a conclu Serge Lamontagne, directeur général de la Ville de Montréal.

La Ville n'émettra aucun autre commentaire d'ici à ce que le comité exécutif ait approuvé les modalités de la nouvelle convention collective.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Youssef Amane, Directeur des relations médias, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 832-1221; Renseignements : Division Relations de presse, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, [email protected]