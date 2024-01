Renouvellement de bail - Montréal sensibilise les locataires à leurs droits et aux ressources d'aide disponibles

MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Alors que les locataires reçoivent leur renouvellement de bail pour la prochaine année, la Ville de Montréal lance une campagne pour informer la population de ses droits et des ressources disponibles pour l'aider. Elle souhaite aussi sensibiliser les Montréalaises et les Montréalais à la rareté des logements abordables, ce qui peut compliquer leurs démarches s'ils souhaitent quitter leur logement en juillet.

Selon le dernier rapport sur le marché locatif de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux de disponibilité des logements a chuté à 2,3 % sur l'île de Montréal. La pénurie de logements à coût abordable représente une source de stress et peut avoir des répercussions potentiellement dramatiques pour les Montréalaises et les Montréalais. C'est aussi sur l'île de Montréal qu'on note la plus forte augmentation du nombre de cas de reprises, d'évictions, de rénovictions et de pressions indues pour mettre fin à un bail.

« Les augmentations abusives et les stratagèmes frauduleux de certains propriétaires créent une pression importante sur les locataires. Pour nous, c'est important d'aider les gens à trouver un logement abordable et qu'ils puissent le conserver. Notre volonté, c'est de contrer les évictions, les reprises non justifiées ainsi que les rénovictions. En plus de sensibiliser la population locataire, la Ville est fermement engagée à construire et à protéger le plus de logements abordables possible. C'est d'ailleurs pourquoi nos arrondissements s'assurent d'ajuster leur règlementation pour empêcher les rénovictions, que nous gardons le cap avec le Règlement pour une métropole mixte (RMM) et que nous investissons 600 M$ dans la création d'unités », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des affaires juridiques et responsable des finances par intérim.

Ressources pour les locataires

Faites appel aux organismes d'aide aux locataires. Ils pourront vous renseigner et, si nécessaire, vous appuyer dans vos démarches. Pour connaître les coordonnées du groupe œuvrant dans votre quartier : Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) : 514 521-7114 ; Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) : 514 522-1010.





Consultez les pages suivantes : Ville de Montréal : montreal.ca ; Tribunal administratif du logement : tal.gouv.qc.ca ; Éducaloi : educaloi.qc.ca ; FRAPRU : frapru.qc.ca ; RCLALQ : rclalq.qc.ca ; OMHM - Logements disponibles sur le marché privé : omhm.qc.ca.



