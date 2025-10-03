/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant des investissements majeurs dans le secteur de l'aérospatiale/

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Mme Christine Fréchette, ainsi qu'Espace Aéro, Aéro Montréal, CAE et Boeing, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant des investissements majeurs dans le secteur de l'aérospatiale.

Date : Le 3 octobre 2025 Heure : 9 h Endroit : Montréal

Le port de souliers plats et fermés ainsi que de pantalons longs est obligatoire pour participer à la prise de photos dans l'usine.

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, à l'adresse suivante : [email protected]. L'adresse précise de l'événement leur sera alors transmise. Seuls les représentants des médias dûment accrédités pourront accéder à la salle.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie

Sources : Gabrielle Landry, Attachée de presse, Bureau de l'Hon. Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Cell : 343 630-3270; Catherine Pelletier, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 450 204-5158, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]