Renforcer la main-d'œuvre : Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador s'associent pour aider les travailleurs et les employeurs touchés par les droits de douane

ST. JOHN'S, NL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Le contexte commercial mondial ne cesse d'évoluer, ce qui engendre des incertitudes et de nouveaux défis pour les travailleurs, les industries et les collectivités partout au Canada. Face à ces changements, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador concentrent leurs efforts pour renforcer la résilience économique du Canada et soutenir la croissance à long terme. Cela exige des mesures décisives de la part de tous les pouvoirs publics pour protéger les emplois, renforcer les économies locales et veiller à ce que les travailleurs puissent s'adapter aux nouvelles conditions économiques.

Des mesures seront prises pour aider les travailleurs dont l'emploi a été touché, directement ou indirectement, par les droits de douane imposés à l'échelle mondiale à s'adapter, à se recycler et à prospérer. Ces mesures découlent d'une entente de partenariat annoncée aujourd'hui par la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et par le ministre de l'Emploi, de la Croissance et du Développement rural de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Lin Paddock.

Plus précisément, l'entente conclue entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador stipule qu'on investira 10,6 millions de dollars sur trois ans dans le cadre de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre. Cet argent permettra de soutenir les travailleurs et les employeurs des industries touchées directement et indirectement par les droits de douane et d'aider les travailleurs de la province à acquérir de nouvelles compétences et à saisir les possibilités qui leur sont offertes.

L'aide viendra directement par l'intermédiaire du réseau de centres d'emploi du ministère de l'Emploi, de la Croissance et du Développement rural. Ce réseau panprovincial fournira rapidement un soutien local et personnalisé aux travailleurs à qui une réorientation professionnelle ou de l'aide à l'emploi pourraient profiter, tandis qu'ils se tournent vers de nouvelles possibilités. Cela inclut les personnes suivantes :

les travailleurs sans emploi qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences afin de pouvoir occuper des emplois pour lesquels la demande est forte;

les travailleurs dont les employeurs participent à des accords de travail partagé, ce qui leur permet de perfectionner leurs compétences ou de se réorienter pendant que les industries s'adaptent;

les employés qui cherchent à acquérir de nouvelles compétences pour accroître leur résilience dans des entreprises directement touchées par les droits de douane ou par l'évolution du marché mondial, ou dans des collectivités qui dépendent grandement de ces entreprises, comme les localités à industrie unique.

Aux fins de mise en œuvre de l'entente de partenariat, on misera sur des mécanismes existants, nouveaux ou améliorés, de même que sur l'apport des représentants des travailleurs et des entreprises. Une coordination directe avec les entreprises concernées pour protéger les emplois et améliorer le partage des données permettra d'offrir aux travailleurs touchés par les droits de douane de meilleures possibilités de perfectionnement des compétences ou de réorientation dans un contexte économique en évolution. Les ententes sur le développement du marché du travail peuvent servir à appuyer la formation des employés conjointement avec des entreprises du secteur privé et du secteur sans but lucratif, des organismes à but non lucratif, des administrations municipales et des gouvernements autochtones. Les coopératives et les établissements de santé publique et d'enseignement peuvent également être mobilisés dans le cadre de la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre.

Cette approche transformationnelle témoigne de l'engagement commun des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador à soutenir les Canadiens pendant une période de grand ajustement économique et de bâtir une main‑d'œuvre solide et confiante qui comptera des travailleurs capables de composer avec l'incertitude mondiale et qui permettra aux industries de demeurer concurrentielles sur le marché mondial.

Citations

« La main-d'œuvre canadienne est plus forte lorsque les employeurs et les partenaires de formation travaillent de concert. Malgré l'évolution des échanges commerciaux à l'échelle mondiale, aucun travailleur ne sera laissé pour compte. Grâce à la Réponse tarifaire pour la main-d'œuvre, nous allons fournir les outils et la formation dont les travailleurs ont besoin pour obtenir de bons emplois, continuer de bâtir des collectivités solides et veiller à ce que le Canada demeure résilient lorsque confronté à des défis mondiaux. »

-- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les marchés mondiaux continuent d'évoluer et les travailleurs doivent disposer des outils nécessaires pour s'adapter aux changements au sein des industries. Grâce à ce partenariat, nous effectuons des investissements ciblés en vue d'aider tous les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador à acquérir des compétences recherchées, de soutenir les employeurs pendant la transition et d'accroître la résilience de notre main-d'œuvre et de nos collectivités dans toute la province. »

- Le ministre de l'Emploi, de la Croissance et du Développement rural, l'honorable Lin Paddock

« Terre-Neuve-et-Labrador sait tirer son épingle du jeu dans un monde qui évolue. Nos travailleurs ont toujours bâti leur vie autour d'industries liées au marché mondial et ils n'ont jamais reculé devant les difficultés. Ce financement leur donne une réelle chance de s'adapter, de suivre une nouvelle formation, de manière à mener de bonnes carrières près de chez eux. Nos collectivités ressortiront plus fortes de ce que nous affrontons aujourd'hui. »

- La ministre des Pêcheries et députée de St. John's East, l'honorable Joanne Thompson

Faits en bref

Grâce à l'entente qu'ils ont conclue dans le cadre de la Réponse tarifaire pour la main ‑ d'œuvre, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador soutiennent la prestation de services de formation et d'aide à l'emploi ciblés, dont le financement est assuré par les cotisations versées au régime d'assurance ‑ emploi par les travailleurs et les employeurs. Ainsi, les travailleurs pourront retourner plus rapidement sur le marché du travail et accroître la résilience des collectivités.

d'œuvre, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador soutiennent la prestation de services de formation et d'aide à l'emploi ciblés, dont le financement est assuré par les cotisations versées au régime d'assurance emploi par les travailleurs et les employeurs. Ainsi, les travailleurs pourront retourner plus rapidement sur le marché du travail et accroître la résilience des collectivités. Le gouvernement du Canada investit en outre environ 140 millions de dollars chaque année dans le cadre d'ententes sur le développement du marché du travail et sur le développement de la main ‑ d'œuvre à Terre‑Neuve-et-Labrador; ces ententes soutiennent la prestation de services de formation d'aide à l'emploi à environ 10 000 personnes tous les ans, c'est‑à‑dire : Deux mille personnes qui obtiennent un emploi dans les six mois environ après avoir reçu de l'aide; Quatre mille cinq cents jeunes (entre 15 et 29 ans); Trois mille travailleurs en milieu de carrière (âgés de 35 à 54 ans); Trois mille sept cents travailleurs des métiers spécialisés, dont mille cent apprentis.



d'œuvre à Terre‑Neuve-et-Labrador; ces ententes soutiennent la prestation de services de formation d'aide à l'emploi à environ 10 000 personnes tous les ans, c'est‑à‑dire : À l'échelle du pays, ces ententes préparent les travailleurs à se saisir des nouvelles possibilités, notamment celles qui découleront d'initiatives nationales, comme le Bureau des grands projets, le programme Maisons Canada et la Stratégie industrielle de défense.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]; Allison King, Directrice des communications, Ministère de l'Emploi, de la Croissance et du Développement rural Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, [email protected], 709-729-2377