Déclaration du premier ministre Mark Carney, du chancelier Friedrich Merz et du premier ministre Jonas Gahr Støre

ANKARA, Türkiye, le 7 juill. 2026 /CNW/ - « En cette période de profonds bouleversements géopolitiques, le Canada, l'Allemagne et la Norvège sont déterminés à établir un partenariat stratégique à long terme en matière de sécurité, fondé sur des valeurs et des intérêts communs.

La décision prise hier par le Canada de se joindre à la coopération germano-norvégienne sur le sous-marin de type 212CD offre une occasion unique de renforcer notre coopération industrielle et militaire en matière de défense.

Nous saisissons cette occasion pour rapprocher le Canada, l'Allemagne et la Norvège pour les décennies à venir, dans un esprit d'amitié et de confiance.

Ensemble, nous assumerons une plus grande responsabilité en matière de sécurité transatlantique et de défense collective.

Notre engagement va au-delà de la sécurité et de la défense en englobant des domaines stratégiques comme l'investissement, l'énergie, l'intelligence artificielle, l'espace et les minéraux critiques. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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