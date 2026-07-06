Le gouvernement du Canada renouvelle le mandat de la commissaire des employeurs auprès de la Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC)

GATINEAU, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - La Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) a pour mandat, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, d'administrer le régime d'assurance-emploi, notamment en assurant la surveillance et l'évaluation annuelles du régime ainsi que la transparence financière et en établissant ses taux de cotisation.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a annoncé que le mandat de la commissaire de l'assurance-emploi des employeurs, Nancy Healey, sera renouvelé pour 18 mois à compter du 26 juillet 2026.

À ce titre, Madame Healey continuera de représenter les points de vue et les intérêts des employeurs canadiens relativement aux questions qui se rapportent au régime d'assurance-emploi. Le renouvellement de son mandat témoigne de l'engagement pris par le gouvernement du Canada à créer pour le régime d'assurance-emploi une structure de gouvernance tripartite stable et à assurer une représentation équilibrée des employeurs, des travailleurs et du gouvernement, tout en garantissant la continuité de la représentation des employeurs.

La commissaire des employeurs travaillera de concert avec son homologue, le commissaire des travailleurs et travailleuses, afin d'établir et de maintenir des relations de travail et de consulter des organismes et des particuliers du secteur privé qui sont clients du régime d'assurance-emploi ou concernés par celui-ci. Ces relations permettent aux commissaires de s'acquitter de leurs responsabilités en matière de représentation et de tenir compte à l'interne des préoccupations et des positions du secteur privé concernant l'administration de la loi, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques, ainsi que l'exécution des programmes relativement au régime d'assurance-emploi.

Madame Healey a été nommée commissaire des employeurs pour la première fois en juillet 2021, puis reconduite dans ses fonctions pour un mandat de trois ans à compter du 26 juillet 2023. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience en leadership stratégique acquises en défendant les intérêts des entreprises.

Madame Healey a été auparavant directrice générale de la Chambre de commerce de St. John's de 2008 à 2020 et directrice générale d'une association sectorielle qui travaille à développer le secteur de l'accueil et du tourisme au Canada. Elle a également occupé des postes de cadre supérieure et de gouvernance au sein d'organisations nationales du milieu des affaires et d'institutions financières, et elle est titulaire du titre IAS.A décerné par la Rotman School of Management.

Citation

« Je suis convaincue que Mme Nancy Healey continuera à représenter les points de vue et les intérêts des employeurs canadiens dans le cadre de ses fonctions de commissaire des employeurs au sein de la Commission de l'assurance-emploi du Canada. Sa grande expérience et son leadership contribueront aux travaux de la Commission visant à garantir que le programme d'assurance-emploi reflète les besoins des employeurs et reste adapté à un marché du travail en constante évolution. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

Faits en bref

La Commission de l'assurance-emploi du Canada (CAEC) compte quatre membres. Le président et le vice-président sont respectivement le sous-ministre de l'Emploi et du Développement social et le sous-ministre délégué de l'Emploi et du Développement social et chef de l'exploitation pour Service Canada, qui représentent les intérêts du gouvernement. La commissaire des employeurs et le commissaire des travailleurs et travailleuses représentent respectivement les intérêts des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne le régime d'assurance-emploi.

Depuis plus de 75 ans, cette organisation tripartite comprend des représentants des entreprises, des syndicats et du gouvernement du Canada.

Le commissaire des employeurs et le commissaire des travailleurs et travailleuses sont nommés par le gouverneur en conseil. Ils ont pour mandat de faire valoir les points de vue de leur groupe respectif en ce qui concerne l'assurance‑emploi.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

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