Déclaration commune du Canada et de l'Allemagne

ANKARA, Türkiye, le 7 juill. 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, le premier ministre du Canada, Mark Carney, et le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, ont annoncé le lancement de négociations en vue de la conclusion d'un accord de partenariat stratégique entre le Canada et l'Allemagne.

Le Canada et l'Allemagne entretiennent des relations bilatérales solides, fondées sur une coopération bien établie autour de plusieurs priorités communes.

L'accord de partenariat servira de cadre stratégique souple qui permettra au Canada et à l'Allemagne de définir et de faire progresser leur coopération ainsi que d'orienter leurs investissements dans des industries stratégiques clés pour les années à venir.

Parmi les principaux domaines de coopération figurent les suivants :

Sécurité et la défense Technologie, intelligence artificielle et espace Chaînes d'approvisionnement et minéraux critiques Énergie Investissement

Le premier ministre et le chancelier ont invité leurs ministres des Affaires étrangères à faire avancer les négociations, dans le but de finaliser l'accord de partenariat avant la fin de l'année. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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