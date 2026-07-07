Compte rendu - Le premier ministre Carney rencontre le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz

ANKARA, Türkiye, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le chancelier d'Allemagne, Friedrich Merz, en marge du Sommet de l'OTAN de 2026 qui se tient à Ankara, en Türkiye.

Le Canada et l'Allemagne entretiennent une relation bilatérale robuste dans les secteurs du commerce, de la défense et de l'énergie. L'Allemagne est le plus important partenaire commercial du Canada au sein de l'Union européenne, et la valeur de leurs échanges bilatéraux s'élève à plus de 34 milliards de dollars. Afin de créer de nouveaux partenariats entre les travailleurs et les entreprises des deux pays, les dirigeants ont annoncé le lancement de négociations entourant un accord de partenariat stratégique entre le Canada et l'Allemagne. Cet accord de partenariat permettra de regrouper les efforts de coopération réalisés à l'égard de priorités essentielles, telles que la sécurité et la défense, la technologie, l'investissement, les chaînes d'approvisionnement et les matières premières, l'énergie et l'espace, et donnera lieu à des projets et à des engagements concrets afin d'orienter et de faire progresser la coopération dans les années à venir.

Le Canada et l'Allemagne souhaitent avant tout attirer des investissements, créer des emplois, faire croître les entreprises et tirer avantage des forces de chacun pour bâtir.

Le premier ministre et le chancelier ont invité leurs ministres des Affaires étrangères à faire avancer les négociations afin de parachever l'accord de partenariat avant la fin de l'année.

Le premier ministre Carney et le chancelier Merz ont convenu de rester en contact étroit.

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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