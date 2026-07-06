/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le secrétaire d'État Zerucelli annonce de l'aide pour accroître la sécurité alimentaire à Etobicoke/

GATINEAU, QC, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail) et député d'Etobicoke-Nord, l'honorable John Zerucelli, soulignera le lancement de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire pour renforcer l'organisation alimentaire à Etobicoke.

L'annonce sera faite au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Heath MacDonald.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 6 juillet 2026 Heure : 10 h 45 (HAE) Lieu : Etobicoke (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Les détails concernant le lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Sashalie Quiros, Directrice des opérations, Cabinet du secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]