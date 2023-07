Alors que d'importantes réalisations en matière de langues officielles ont marqué les derniers mois, la collaboration se poursuit avec les provinces et les territoires lors de la rencontre du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne

VANCOUVER, BC, le 7 juill. 2023 /CNW/ - La dernière année a été exceptionnelle pour les langues officielles puisqu'elle a été marquée par des jalons historiques et des gains considérables dans la promotion et la préservation du français et de l'anglais au Canada. Un des éléments clés de ce succès a été la collaboration avec les provinces et territoires qui est cruciale pour atteindre des résultats durables.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, a donc profité de la rencontre annuelle du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne pour rappeler l'importance d'une collaboration intergouvernementale renforcée; discuter avec ses homologues des grandes avancées que permet la Loi sur les langues officielles modernisée; et leur présenter les investissements historiques du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration.

Adoption du projet de loi C-13 : une étape historique

La ministre a souligné que la modernisation de la Loi sur les langues officielles, adoptée le 20 juin dernier, renforce les droits linguistiques des Canadiens et Canadiennes et consolide l'engagement du gouvernement fédéral envers les langues officielles, notamment pour la protection du français. Elle a également rappelé qu'une collaboration accrue avec les provinces et territoires dans la mise en œuvre de cette loi renforcée permettra de promouvoir la francophonie canadienne à l'échelle du pays et d'appuyer davantage l'offre de services gouvernementaux dans les secteurs essentiels à l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire, notamment dans le domaine de la santé, de l'emploi, de l'immigration, de la culture et de l'éducation

Immigration francophone

Les discussions ont également porté sur l'importance de l'immigration francophone pour les communautés francophones en situation minoritaire. La ministre a rappelé que, grâce à l'adoption du projet de loi C-13, une politique fédérale en matière d'immigration francophone sera mise en œuvre pour contribuer au maintien et à l'accroissement du poids démographique de ces communautés. Elle a réitéré l'importance de travailler ensemble à l'échelle du pays pour pallier le déclin démographique actuel.

Dévoilement du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028

Une autre réalisation majeure des derniers mois a été le lancement du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration, le 26 avril dernier. Fruit d'une collaboration étroite avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi qu'avec de nombreux intervenants à travers le pays, ce plan stratégique et les investissements s'y rattachant permettront, entre autres, de mettre en œuvre des mesures concrètes pour renforcer l'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne et un continuum en éducation dans une perspective d'employabilité, pour pallier la pénurie de main-d'œuvre et ainsi favoriser le recrutement et la rétention d'enseignants de français. On y prévoit des investissements importants dans les domaines de l'éducation, de la culture, de l'immigration francophone et de la justice. Ce plan témoigne de l'engagement ferme du gouvernement envers la vitalité des langues officielles.

Cette collaboration intergouvernementale vient nourrir une volonté renforcée, par une loi modernisée et des ressources supplémentaires, de favoriser la prise de mesures positives pour appuyer l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et la promotion des deux langues officielles dans la société canadienne.

Citations

« Ces rencontres tombent à point alors que nous venons de franchir des étapes importantes en matière de langues officielles. En raison de notre précieuse collaboration, il était important pour moi cette année de profiter de la rencontre du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne pour échanger avec mes homologues sur les avancées importantes réalisées par le gouvernement fédéral en appui à la francophonie canadienne. C'est par la collaboration qu'on peut faire rayonner la langue française, renforcer l'identité francophone et assurer un avenir dynamique pour les générations à venir. Je suis convaincue que notre engagement collectif contribuera à renforcer la place de la francophonie canadienne dans le pays et dans le monde. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

Les faits en bref

Depuis 1994, les gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que le gouvernement fédéral, se rencontrent pour échanger de l'information et de bonnes pratiques en matière de services en français et d'appui aux communautés francophones.

L'objectif des membres du Conseil des ministres sur la francophonie canadienne est notamment de promouvoir un plus grand usage et une plus grande visibilité du français partout au Canada, et de renforcer la collaboration intergouvernementale en matière de francophonie, au bénéfice des communautés francophones et de tous les Canadiens et Canadiennes.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028, dévoilé le 26 avril dernier, prévoit l'injection de 47 millions de dollars supplémentaires sur 5 ans pour soutenir la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 14,8 millions par année prévus dans le Plan d'action précédent et aux 80 millions annoncés dans le Budget 2021 destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés. Une partie de ces investissements est affectée au Fonds pour les espaces communautaires.

Le 20 juin 2023, le projet de loi C-13, la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a reçu la sanction royale. Cette loi vise, entre autres, à répondre au déclin du français au pays, ainsi qu'à renforcer la promotion des langues officielles, tout en appuyant l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Conseil des ministres sur la francophonie canadienne

Communiqué CMFC

Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Catherine Mounier-Desrochers, Directrice des communications, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]