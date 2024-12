Remise des prix de reconnaissance Essor 2023-2024 - Deux projets culturels et artistiques de la région des Laurentides se distinguent

QUÉBEC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Mme Suzanne Tremblay, adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation et députée de Hull, au nom du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, et M. Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ont procédé à la remise des prix de reconnaissance Essor lors d'une cérémonie qui s'est tenue mercredi à Québec.

Parmi les projets récompensés, deux sont issus de la région des Laurentides :

Pas peur de mon ombre - Prix La culture à l'école

Centre multiservice de Sainte-Thérèse

Centre de services scolaire des Mille-Îles

Région des Laurentides

Les jeunes adultes du programme d'intégration sociale du Centre multiservice de Sainte-Thérèse, vivant pour la plupart avec une déficience intellectuelle légère ou un trouble du spectre de l'autisme, ont vécu une plongée dans l'univers du théâtre d'ombres et de marionnettes. Leur projet, Pas peur de mon ombre, a été réalisé en collaboration avec la compagnie de théâtre Aluma. Ils ont eu l'occasion d'explorer le potentiel de transformation de leur corps grâce aux masques d'ombre et à la manipulation de marionnettes. Les élèves ont également approfondi le processus de création vers la transposition scénique et l'interprétation des personnages créés lors des ateliers. Pour couronner le projet, une première représentation a eu lieu en mai 2024.

MOIrionnettes - Prix Citoyenneté culturelle

École polyvalente Saint-Joseph

Centre de services scolaire des Hautes-Laurentides

Région des Laurentides

MOIrionnettes est une démarche créatrice inspirée de l'artiste Noémi Bélanger pour créer une marionnette à l'image de soi, de manière abstraite ou concrète. Les élèves de l'école polyvalente Saint-Joseph ont utilisé la technique de feutrage à l'aiguille pour façonner la tête et les membres de la marionnette et pour confectionner ses vêtements. Ensuite, seuls ou en équipe, ils ont donné vie à leur création par l'élaboration d'un scénarimage (suite de dessins) et la production d'une vidéo d'environ une minute. Le processus s'est terminé par la présentation des courts métrages et par l'exposition des marionnettes au Centre d'exposition de Mont-Laurier dans le cadre de l'événement PolyART.

Faire le pont entre les milieux scolaire et culturel

Au total, 19 projets artistiques et culturels, issus de huit régions du Québec, ont été mis à l'honneur lors de cet événement. Ces initiatives de qualité ont connu un succès notable grâce au travail et à l'engagement de nombreux élèves, enseignantes et enseignants, membres du personnel scolaire, artistes et organismes du milieu culturel.

Par les prix de reconnaissance Essor, le gouvernement du Québec vise à mettre en valeur l'excellence et l'originalité des projets qui font le pont entre les milieux scolaire et culturel dans les écoles, permettant ainsi aux jeunes de développer leur créativité.

Chaque prix est accompagné d'une bourse d'une valeur de 2 000 $ à 10 000 $. Au total, une somme de 68 500 $ est remise en bourses.

Citations :

« L'école et la culture ont toujours été de bons alliés. Les projets artistiques motivent nos jeunes et contribuent par le fait même à renforcer leur persévérance scolaire. Merci à tous les acteurs qui ont rendu possibles les projets soulignés aujourd'hui. Votre passion est contagieuse pour nos jeunes et son effet sur leur réussite est notable. Félicitations aussi aux élèves qui se sont investis dans ces réalisations, les résultats sont magnifiques! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« La culture est un extraordinaire vecteur d'intégration et de cohésion sociale pour nos jeunes. Les prix Essor sont une belle reconnaissance pour celles et ceux qui intègrent l'art et la culture dans le quotidien des élèves du Québec. Je félicite les personnes lauréates et je les remercie de contribuer au développement et à l'épanouissement de nos jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis très heureux de voir que de beaux projets de notre région se sont distingués lors de la cérémonie des prix de reconnaissance Essor. Ces prix démontrent toute la richesse culturelle d'ici et le dynamisme dans nos milieux scolaires quant à la promotion des arts auprès des élèves. Félicitations à tous! »

Benoit Charrette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« L'art a le pouvoir de transformer des vies, mais peut aussi, concrètement, changer le visage d'une année scolaire pour un jeune qui a accès à un projet semblable à ceux récompensés aujourd'hui. Félicitations à toutes les personnes qui contribuent à ces succès! Votre engagement est essentiel pour rapprocher les jeunes de la culture. »

Suzanne Tremblay, adjointe gouvernementale au ministre de l'Éducation et députée de Hull

« Les jeunes sont une richesse inestimable pour le Québec. Grâce à leurs talents, ils contribuent à la société pour faire de demain un monde meilleur. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a à cœur d'appuyer et de promouvoir la créativité de ces individus par de multiples occasions de découverte, de participation aux arts et de rencontres culturelles. »

Mathieu Rivest, adjoint gouvernemental au ministre de la Culture et des Communications et député de Côte-du-Sud

Faits saillants :

Créés en 1996, les prix de reconnaissance Essor sont remis annuellement par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.

Cette année, les prix sont remis en collaboration avec Télé-Québec.

La liste complète des projets gagnants est disponible ici : https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/education/prix-de-reconnaissance-essor

