Remise des prix de reconnaissance Essor 2022-2023 - Valorisation de la culture : la créativité et le talent des milieux scolaires sont mis en lumière

QUÉBEC, le 25 mars 2024 /CNW/ - La députée de Hull et adjointe gouvernementale du ministre de l'Éducation,

Mme Suzanne Tremblay, au nom du ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, ainsi que M. Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, au nom de M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, ont procédé à la remise des prix de reconnaissance Essor lors d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

Le travail de nombreux élèves, d'enseignantes et enseignants, de membres du personnel scolaire et de partenaires du milieu culturel a ainsi été souligné. Pas moins de 18 projets artistiques et culturels issus de huit régions du Québec ont reçu les honneurs.

Depuis plus de 25 ans, les prix de reconnaissance Essor soulignent l'excellence et l'originalité de projets réalisés dans les écoles québécoises. Ils font ainsi rayonner l'engagement d'intervenants des milieux scolaire et culturel et la qualité de leur travail, en plus de mettre en valeur le talent et la créativité des jeunes.

Chaque prix est accompagné d'une bourse d'une valeur de 2 000 $ à 10 000 $. Au total, une somme de 66 500 $ est remise en bourses.

Le Grand Prix national : derrière le masque des super-héros

Les élèves de l'école Horizon Jeunesse ont appris à utiliser leur voix artistique pour dénoncer les injustices selon les principes sociaux défendus par l'Organisation des Nations Unies : paix, dignité et égalité sur une planète saine. Ils se sont ainsi faits agents de changement auprès de leurs communautés scolaire et familiale en naviguant dans l'univers des super-héros et en s'inspirant du graffeur Banksy. Leur projet multidisciplinaire, alliant dessin, sculpture, photographie, montage visuel, maquillage, conception de costumes, jeu, poésie, rédaction et installation, a culminé le 5 juin 2023 lors d'un événement concluant neuf mois de travail et d'efforts.

Citations :

« La cérémonie des prix de reconnaissance Essor permet chaque année de mettre en lumière tout le talent et la créativité des élèves du Québec. C'est également l'occasion de souligner et de soutenir l'engagement des membres du personnel enseignant. Je tiens d'ailleurs à les remercier de nous faire découvrir leur passion, qui permet à la fois d'enrichir nos écoles et de favoriser l'intérêt pour la culture et la réussite scolaire chez nos jeunes. Merci à vous, pour votre implication, ainsi qu'aux partenaires culturels qui épaulent aussi les jeunes dans la réalisation de leurs projets. Félicitations à tous les participants et aux lauréats! »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je félicite les lauréates et lauréats des prix de reconnaissance Essor. Je tiens aussi à souligner la contribution des partenaires culturels impliqués dans cette démarche. Cette année encore, les projets présentés démontrent toute la créativité, l'originalité et le talent de la relève d'ici. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La complémentarité de la culture et de l'éducation est essentielle au développement d'une société actuelle et moderne. La cérémonie des prix Essor permet de mettre en lumière les différentes initiatives culturelles du réseau scolaire qui émergent chaque année. C'est aussi l'occasion de récompenser les élèves et de remercier le personnel enseignant pour son engagement et les efforts déployés lors de la réalisation de ces projets. Bravo à toutes et à tous! »

Suzanne Tremblay, députée de Hull et adjointe gouvernementale du ministre de l'Éducation

« Les prix de reconnaissance Essor sont l'occasion de mettre en lumière d'admirables projets artistiques et culturels réalisés par des jeunes passionnés qui font appel à leur créativité et à leur curiosité. Je félicite les lauréates et lauréats et je remercie les partenaires ainsi que tous les enseignants et enseignantes qui laissent entrer la culture dans leur classe et la font vivre, permettant ainsi aux jeunes de découvrir de nouveaux apprentissages de toutes sortes et d'enrichir leur parcours scolaire. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants :

Créés en 1996, les prix de reconnaissance Essor sont remis annuellement par le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture et des Communications.

Cette année, les prix sont remis en collaboration avec les partenaires suivants : Télé-Québec et l'Association québécoise des comités culturels scolaires (AQCCS).

La liste complète des projets gagnants est disponible en annexe.

Annexe

Liste des projets gagnants

De l'art et de la science émergea la musique! - Prix Innovation

École secondaire de la Cité

Centre de services scolaire de la Capitale

Région de la Capitale-Nationale

Campagne de sensibilisation à la sécurité routière : M'as-tu vu? - Prix Rayonnement

Centre de services scolaire de Charlevoix

Région de la Capitale-Nationale

Unir la différence au-delà des mots et des sons (volet 2) - Prix Isabelle-Aubin

École Madeleine-Bergeron

Centre de services scolaire des Découvreurs

École oraliste de Québec pour enfants malentendants ou sourds (école privée)

Région de la Capitale-Nationale

Opus 213 - Prix Coup de cœur

École Félix-Leclerc

Centre de services scolaire de l'Énergie

Région de la Mauricie

Bulles - Prix Une école accueille un artiste ou un écrivain

École Paul-Gérin-Lajoie-d'Outremont

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Région de Montréal

Confrontation artistique - Prix Initiative

École Lanaudière

Centre de services scolaire de Montréal

Région de Montréal

Démesures - Prix Citoyenneté culturelle

École Dorval-Jean XXIII

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Région de Montréal

Nous sommes - Prix Initiative

École Saint-Arsène

Centre de services scolaire de Montréal

Région de Montréal

On sexprime - Prix Initiative

École Eulalie-Durocher

Centre de services scolaire de Montréal

Région de Montréal

Paréidolie - Prix Une école accueille un artiste ou un écrivain

École Barclay

Centre de services scolaire de Montréal

Région de Montréal

TAIMA - Avant que le désastre n'arrive - Prix Initiative

École Iguarsivik

Commission scolaire Kativik llisarniliriniq

Région du Nord-du-Québec

Derrière le masque des super-héros - Grand Prix national Essor

École Horizon Jeunesse

Centre de services scolaire de Laval

Région de Laval

Gazou - Prix Développement pédagogique

École du Bois-Joli

Centre de services scolaire de Laval

Région de Laval

Les couleurs de l'Autisme - Prix Horizon

École Georges-Vanier

Centre de services scolaire de Laval

Région de Laval

Citoyens invisibles - Prix Culture

École secondaire du Coteau

Centre de services scolaire des Affluents

Région de Lanaudière

Les vagues des âmes - Prix Initiative

École secondaire l'Impact

Centre de services scolaire des Affluents

Région de Lanaudière

Mes mots, notre scène - Prix Passeur culturel

Centre multiservice de Sainte-Thérèse

Centre de services scolaire des Mille-Îles

Région des Laurentides

Vision du passé - Prix Partenariat

École secondaire Docteur-Alexis-Bouthillier

Centre de services scolaire des Hautes-Rivières

Région de la Montérégie

