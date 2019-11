Remise des médailles pour services distingués du Service de sécurité incendie de Montréal

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal honorera les pompières et les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) qui se sont distingués par l'excellence de leur travail, lors de quatre cérémonies qui auront lieu les 28 novembre, 12 décembre, 2 et 16 avril.

« La Médaille pour services distingués remise aux pompières et pompiers signifie que les années de loyaux services ont été accomplies avec dévouement et efficacité, en faisant preuve d'une conduite exceptionnelle. Votre contribution est hautement significative pour la qualité de vie des Montréalaises et des Montréalais. Je joins ma voix à celles de vos familles et amis pour vous féliciter. Merci de contribuer à faire de Montréal une ville sécuritaire, où il fait bon vivre », a déclaré Rosannie Filato, responsable de la sécurité publique au sein du comité exécutif.

« La profession de pompier et de pompière est plus qu'un métier, il s'agit d'une vocation. Les pompiers et pompières honorés font non seulement honneur à leurs collègues et au Service de sécurité incendie de Montréal, ce sont également des modèles pour notre société. Il me fait plaisir de leur témoigner personnellement toute notre fierté, ainsi que notre gratitude », a ajouté Bruno Lachance, directeur du Service de sécurité incendie de Montréal.

Instituée le 29 août 1985, la Médaille des pompiers pour services distingués est décernée par la Chancellerie des Distinctions honorifiques du Canada. L'octroi de cette médaille constitue un honneur incomparable et une décoration de haute distinction. Elle est remise aux pompiers canadiens et pompières canadiennes qui, pendant 20 ans ou plus de service, se sont distingués par l'excellence de leur travail et par une conduite exemplaire. Il s'agit d'une des plus hautes distinctions que peut recevoir un pompier et une pompière, pour la qualité de son travail.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Gabrielle Fontaine-Giroux, Service de l'expérience citoyenne et des communications, Ville de Montréal, 514 872-0333