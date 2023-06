DEC a permis à plus de 1 300 organisations touristiques d'adapter leur offre afin qu'elles soient prêtes à saisir les occasions futures.

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en œuvre le Fonds d'aide au Tourisme (FAT), une initiative pancanadienne de 500 M$ visant à aider les entreprises et les organismes de ce secteur à surmonter les impacts de la pandémie et à se positionner pour l'avenir. L'initiative, administrée par DEC au Québec, a pris fin le 31 mars 2023.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a dévoilé le bilan de ce fonds. Le FAT a permis de soutenir 292 projets au cours des deux dernières années à travers le Québec. Ces appuis, totalisant 110 623 941 $, sont complémentaires à l'ensemble des interventions des différents partenaires, dont le gouvernement du Québec, pour appuyer une industrie touristique lourdement affectée par les conséquences de la pandémie.

En complément au soutien direct offert par DEC aux entreprises touristiques, les projets du Réseau des SADC et CAE, de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et de l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ) ont permis d'appuyer de plus petites organisations touristiques et des stations de ski du Québec afin de les aider à bonifier leur offre touristique.

Plus précisément :

l'appui de DEC au Réseau des SADC et CAE a permis d'aider 665 entreprises.

l'appui de DEC à la FCCQ a permis d'aider 375 entreprises.

l'appui de DEC à l'ASSQ a permis d'aider 25 stations de ski du Québec.

La ministre St-Onge a profité de l'occasion pour annoncer des contributions non remboursables totalisant 1 574 360 $ à 6 organismes montréalais : Montréal en Histoires, Tourisme Montréal, Événements Attractions Québec, Ça roule Montréal, Vélo Québec Événements et Les Productions Feux Sacrés. Tous ces projets permettant de bonifier l'offre touristique de la métropole et du Québec ont été financés par DEC dans le cadre du FAT. Le complément d'information sur les 6 projets est fourni dans le document connexe .

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus inclusive.

Citations

« L'industrie touristique permet de mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès de visiteurs provenant de partout dans le monde. Le gouvernement du Canada a toujours été très conscient de l'importance du tourisme au pays et continue d'être présent pour les entreprises et les organismes de ce secteur afin d'assurer leur relance. Aujourd'hui, le bilan des investissements accordés dans le cadre du FAT témoigne de l'importance de cet appui, qui était crucial pour assurer notre avenir touristique. Nous poursuivrons nos efforts avec tous les partenaires impliqués pour que le tourisme prospère et que le Québec demeure une destination de choix. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement fédéral a investi dans le maintien et la reconstruction de l'écosystème du tourisme ici à Montréal et partout à travers le Québec. Grâce à l'appui important du gouvernement du Canada et aux efforts incroyables déployés par nos entrepreneurs et travailleurs du secteur du tourisme, nous voyons une reprise impressionnante du secteur. Ensemble, nous allons nous assurer de l'attractivité de notre offre touristique pour les visiteurs du monde entier. »

Rachel Bendayan, députée d'Outremont et secrétaire parlementaire du ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nos acteurs locaux ont pu identifier divers types d'entreprises qui sont parfois laissées pour compte. Grâce à notre connaissance du terrain, nous avons pu donner un coup de pouce à des OBNL, des travailleurs individuels, des sociétés en participation ou à d'autres entreprises constituées selon des modèles plus courants. La diversité des entreprises touristiques aidées brosse un portrait réaliste de l'écosystème touristique régional. Nous sommes fiers d'avoir participé à la relance de ce secteur dont la vitalité est clé dans le développement économique de nos régions. »

Pascal Harvey, directeur général du Réseau des SADC et CAE

« L'administration de ce type de projet correspond pleinement à la mission de développement économique de la FCCQ et de ses chambres de commerce affiliées. En plus des retombées directes et indirectes dont bénéficieront toutes les régions, ce sont plusieurs milliers d'emplois qui sont préservés et les projets soutenus en créeront plusieurs centaines d'autres, assurant la vitalité du secteur pour les saisons à venir. Les Chambres ont effectué un travail de démarchage extraordinaire pour faire connaitre le Projet d'aide aux petites entreprises touristiques en milieux urbains et soutenir les entrepreneurs. Nous sommes honorés d'avoir pu participer, avec le Réseau des SADC et CAE, à la livraison d'un projet aussi porteur. »

Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

« L'industrie du ski du Québec a reçu cette aide gouvernementale avec bonheur et soulagement après 2 années qui ont impacté la performance des stations de ski. Il s'agit d'une marque de reconnaissance du secteur comme moteur économique du tourisme hivernal. Cette aide financière a permis de soutenir quelque 25 stations de ski du Québec pour qu'elles puissent continuer d'adapter leurs opérations dans un contexte de changements climatiques. L'adoption de nouvelles technologies permet aux stations québécoises d'accroître leur compétitivité face à la concurrence nord-américaine. »

Yves Juneau, président-directeur général, Association des stations de ski du Québec

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans les investissements stratégiques effectués par DEC dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme et qui contribueront à l'économie de demain.

Le FAT a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Doté d'un budget national de 500 millions de dollars, incluant 485 millions de dollars administrés par les agences de développement régional (ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), le FAT fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le Budget 2021 . Cette initiative s'est terminée le 31 mars 2023 au Québec.

(ADR) et 15 millions de dollars par Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE), le FAT fait partie du milliard de dollars en soutien au tourisme annoncé dans le . Cette initiative s'est terminée le 31 mars 2023 au Québec. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]