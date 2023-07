DEC permettra à 14 organisations de répondre aux besoins croissants de l'industrie aérospatiale

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 7 juill. 2023

Soutenir l'industrie aérospatiale, composante essentielle de notre économie, est une priorité du gouvernement du Canada. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, accompagnée de Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges, a annoncé aujourd'hui des contributions totalisant 32 571 736 $ à 14 entreprises et organisations du Grand Montréal, des Cantons de l'Est et de la région de Québec‒Chaudière-Appalaches.

Ces appuis de DEC, consentis en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA), permettront à Groupe Meloche, Laflamme Aéro, Balko Technologies, Calogy Solutions, Sonaca Montréal, WatchOut Corp., Abipa Canada, Optima Aero, M1 Composites Technologie, Tecnikrome Aéronautique, Groupe DCM, Alphacasting, Instrumentation Dynatherm et Montréal International, de poursuivre leur croissance et d'augmenter leur compétitivité. Le complément d'information sur les 14 projets est fourni dans le document connexe.

L'aérospatiale est l'un des piliers de l'économie et de l'innovation au Canada. En 2022, cette industrie a contribué pour près de 27 G$ au PIB (soit une hausse de 1,8 G$ par rapport à 2021) et à la création de 212 000 emplois hautement qualifiés (soit une hausse de 14 400 emplois par rapport à 2021), en plus de réaliser des exportations d'une valeur de près de 18,7 G$. Le secteur de l'aérospatiale est indispensable au développement économique des communautés et des entreprises, et ce, d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les entreprises canadiennes qui y œuvrent en les aidant à adopter des pratiques durables au plan environnemental et à saisir les occasions de contribuer à la croissance future du pays.

« Nous travaillons avec les organisations et leur personnel afin de créer de la richesse, ici, au Canada. En aidant les entreprises à s'outiller, nous leur permettons de croître et de demeurer compétitives tout en contribuant à consolider le secteur de l'aérospatiale. Avec ces investissements, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements de bâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus inclusive. »

Peter Schiefke, député de Vaudreuil-Soulanges

« L'industrie aérospatiale est un moteur clé de l'économie et de l'innovation au Canada. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est fier d'annoncer aujourd'hui ces appuis importants pour 14 organisations au Québec. Ce soutien est essentiel pour aider l'industrie à demeurer concurrentielle à l'échelle mondiale. Nul doute que le succès et les retombées de ces projets rejailliront sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‍-‍Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Groupe Meloche est extrêmement reconnaissant de l'aide financière apportée par DEC avec l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA). Ce support a permis à l'entreprise d'acquérir les équipements nécessaires au développement d'une nouvelle famille de pièces et ainsi collaborer avec nos clients sur le moteur de l'avenir. En pleine pandémie, l'aide de DEC nous a permis de nous concentrer sur des projets innovants et de poursuivre notre croissance dans l'industrie aéronautique. »

Hugue Meloche, président et chef de la direction, Groupe Meloche

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA). Mise en œuvre par les agences de développement régional (ADR) canadiennes et dotée d'un budget national de 250 millions de dollars sur trois ans, l'IRRA est complémentaire aux autres mesures annoncées dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du Canada qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour appuyer l'industrie aérospatiale.





pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique pour appuyer l'industrie aérospatiale. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

