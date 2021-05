WINDSOR, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu une incidence disproportionnée sur les personnes en situation de handicap. Elle a également mis en lumière le fait que de nombreux Canadiens sont toujours confrontés à des obstacles empêchant la pleine intégration aux collectivités et aux milieux de travail. Le gouvernement du Canada possède de nombreux moyens et programmes de financement pour éliminer ces obstacles, dont le Fonds pour l'accessibilité.

Aujourd'hui, pour célébrer la Semaine nationale de l'accessibilité 2021, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, et le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, ont participé à un événement virtuel. Ils y ont parlé de 11 projets d'accessibilité, menés par des organisations de la région de Windsor, ayant reçu plus de 557 000 $ de financement du Fonds pour l'accessibilité.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et contributions qui appuie des projets de construction à l'échelle du Canada pour améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans nos collectivités. Le programme aide à fournir des infrastructures accessibles essentielles, notamment des rampes, des portes automatisées et des toilettes accessibles. Il soutient directement les organisations afin qu'elles puissent offrir des programmes, des services et des possibilités d'emploi aux personnes en situation de handicap.

Les annonces de projets faites aujourd'hui incluent l'appui à Stonehedge Properties Inc., grâce à la composante d'innovation jeunesse du Fonds. L'organisation prévoit transformer un bâtiment existant en un centre artistique multifonction, le Walkerville Arts Centre. On y offrira des programmes artistiques communautaires afin de répondre aux besoins de tous, quelles que soient leurs capacités.

Un autre projet a été annoncé aujourd'hui, cette fois faisant partie de la composante de projets de petite envergure du Fonds. Dirigé par le Welcome Centre Shelter for Women, il consiste à installer des boutons-poussoirs pour ouvrir les portes et d'une rampe, rendant les locaux plus accessibles pour les Canadiens en situation de handicap qui ont besoin de ces services essentiels.

Les 11 projets dans la région de Windsor constituent d'excellents exemples que le gouvernement du Canada, en collaborant avec les organisations communautaires, aide à éliminer les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion des personnes en situation de handicap.

La ministre Qualtrough a également annoncé le lancement, le vendredi 4 juin 2021, de deux appels de propositions dans le cadre de deux composantes du Fonds : projets de moyenne envergure et innovation jeunesse. La composante projets de moyenne envergure verse des contributions pouvant s'élever à 1 million de dollars pour appuyer de plus grands projets de modernisation, de rénovation ou de construction dans des locaux où sont offerts des programmes et des services. Ces derniers favorisent la participation sociale et les possibilités d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap. La composante innovation jeunesse vise à mobiliser les jeunes âgés de 15 à 30 ans et à les encourager à faire du bénévolat et à collaborer avec les organisations communautaires locales. Leurs projets d'accessibilité pourraient recevoir jusqu'à 10 000 $ en financement. Des renseignements supplémentaires seront communiqués le 4 juin: Financement - Canada.ca.

Citations

« Lorsque nous éliminons les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion, les Canadiens en situation de handicap peuvent participer pleinement à la société, contribuant ainsi à l'épanouissement de nos collectivités et à la prospérité de notre économie. C'est pourquoi je suis si contente d'annoncer ces deux nouveaux appels de propositions dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, l'un pour la composante projets de moyenne envergure et l'autre pour la composante innovation jeunesse. Non seulement nous collaborons avec les organisations canadiennes pour améliorer l'inclusion et l'accessibilité dans notre société, mais nous nous assurons de bâtir une solide relance qui mènera à un Canada plus fort, équitable et inclusif, aujourd'hui et demain. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Bâtir un Canada plus inclusif demande du travail, et nous sommes déterminés à l'accomplir. Grâce au Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada a été en mesure d'appuyer des organisations de la région de Windsor qui travaillent dur afin de rendre nos collectivités plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Améliorer l'accessibilité et promouvoir l'inclusion, ça profite à tous les Canadiens. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk

Les faits en bref

La Semaine nationale de l'accessibilité, qui se déroule du 30 mai au 5 juin 2021, vise à promouvoir l'accessibilité et l'inclusion partout au Canada . Il s'agit d'une occasion de souligner les contributions qu'apportent les Canadiens en situation de handicap, de reconnaître tous les efforts pour éliminer les obstacles et s'assurer que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement à tous les segments de la société canadienne.





. Il s'agit d'une occasion de souligner les contributions qu'apportent les Canadiens en situation de handicap, de reconnaître tous les efforts pour éliminer les obstacles et s'assurer que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement à tous les segments de la société canadienne. Le gouvernement du Canada a financé plus de 4 700 projets depuis la création du Fonds pour l'accessibilité en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens à avoir accès aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.





a financé plus de 4 700 projets depuis la création du Fonds pour l'accessibilité en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens à avoir accès aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité. En 2021, dans le cadre de la composante projets de moyenne envergure du Fonds, les organisations pourront proposer des idées de projets et demander un financement allant de 350 000 $ à 1 million de dollars. L'appel de propositions restera ouvert jusqu'au 29 juillet 2021.





En 2021, dans le cadre de la composante innovation jeunesse du Fonds, les déclarations d'intérêt des jeunes seront reçues jusqu'au 29 octobre 2021. Les organisations qui travaillent avec des jeunes auront jusqu'au 30 novembre 2021 pour présenter leur proposition.





Le budget de 2021 a ajouté 100 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, au Fonds pour l'accessibilité. Cela triple le financement pour appuyer des projets de petite et moyenne envergure présentés par des organismes à but non lucratif, des refuges pour femmes, des municipalités, des organisations autochtones, des gouvernements territoriaux et des entreprises de toutes tailles. De plus, 29,2 millions de dollars supplémentaire sur deux ans aideront les enfants en situation de handicap, en supportant les centres de la petite enfance pour effectuer des améliorations matérielles pour améliorer l'accessibilité à leurs installations.

Produits connexes

Document d'information: Fonds pour l'accessibilité - Projets de Windsor

Liens connexes

Fonds pour l'accessibilité

