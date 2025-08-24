KYIV, Ukraine, le 24 août 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

Le 24 août 2025, à l'invitation du président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, le premier ministre du Canada, Mark Carney, a effectué une visite officielle en Ukraine. Cette visite a mis en relief le partenariat solide et durable entre le Canada et l'Ukraine, qui se fonde sur des valeurs démocratiques communes, le respect de la souveraineté et du droit international ainsi que sur le principe selon lequel la force ne peut pas permettre de modifier les frontières.

Au cours de leur rencontre, les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer leur collaboration afin de rétablir une paix globale, juste et durable en Ukraine de même que la sécurité dans la région euro-atlantique.

Ils ont de plus réitéré leur engagement commun à lutter contre l'agression de la Russie, à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues, y compris dans ses eaux territoriales, et à renforcer leurs relations bilatérales dans les secteurs de la sécurité, de la défense et de l'économie ainsi que dans les sphères sociales et humanitaires.

Les dirigeants ont demandé l'établissement d'un cessez-le-feu immédiat, complet et inconditionnel à titre de première étape en vue du lancement d'un véritable processus de paix qui respecte les principes de la Charte des Nations Unies. Ils ont affirmé qu'il importe que l'Ukraine obtienne des garanties de sécurité fiables dans le cadre de tout accord de paix. Le Canada participe activement aux initiatives de la Coalition des volontaires, qui visent à procurer à l'Ukraine des garanties de sécurité fermes qui préviendront toute nouvelle agression.

Les deux dirigeants ont souligné qu'il est important que l'Ukraine continue à mettre en œuvre les réformes nécessaires à son adhésion complète à l'Union européenne et à l'OTAN. Le Canada demeure déterminé à aider l'Ukraine à réaliser son programme de réformes.

Dans le cadre de l'Accord de coopération en matière de sécurité de 2024, le Canada continuera à fournir de l'aide militaire et technique aux forces armées de l'Ukraine, notamment pour améliorer leur instruction militaire professionnelle selon les normes de l'OTAN et contribuer au déminage humanitaire.

Les dirigeants ont convenu de lancer des consultations annuelles entre les dirigeants des ministères des Affaires étrangères et de la Défense de leurs deux pays en vue de poursuivre la mise en œuvre de l'Accord de coopération en matière de sécurité, y compris la mise en œuvre du plan d'action signé pendant la présente visite. La première consultation aura lieu d'ici la fin de 2025.

Le Canada et l'Ukraine se sont engagés à travailler sur des projets communs dans le secteur de la défense, notamment afin d'équiper les forces armées ukrainiennes. Ils ont salué la signature d'une lettre d'intention entre le ministère de la Défense de l'Ukraine et le ministère de la Défense nationale du Canada en vue de la production conjointe de matériel de défense dans les deux pays.

Le Canada a réaffirmé son intention de contribuer à répondre aux besoins financiers et militaires de l'Ukraine et s'est engagé à entreprendre de nouvelles initiatives pour renforcer la résilience économique de l'Ukraine.

Les deux pays ont dit souhaiter accroître leurs échanges commerciaux et investissements bilatéraux, particulièrement dans le cadre de la reprise économique de l'Ukraine, conformément à l'Accord de libre-échange qui est entré en vigueur le 1er juillet 2024.

Le Canada et l'Ukraine mobiliseront le secteur privé dans le cadre de la reconstruction de l'Ukraine en recourant à divers instruments, dont les banques multilatérales de développement et les organismes de crédit à l'exportation comme Exportation et développement Canada. Les dirigeants ont de plus discuté de projets conjoints concernant l'hydroélectricité, de petits réacteurs modulaires ainsi que le secteur gazier et pétrolier et ils ont convenu de renforcer leur collaboration à l'égard de la sécurité énergétique, ce qui englobe la cybersécurité, la protection des infrastructures et les technologies modernes pour atténuer les menaces hybrides et d'origine humaine.

Le nouvel Accord sur l'assistance mutuelle en matière douanière qui a été signé établit un cadre de coopération entre les administrations douanières des deux pays et revêtira une grande importance pour la répression des infractions douanières compte tenu du volume croissant des échanges commerciaux entre les deux pays.

Tant que la Russie ne mettra pas fin à la guerre et n'acceptera pas de participer à des pourparlers de paix, le Canada, en collaboration avec ses alliés et partenaires, intensifiera ses pressions sur la Russie au moyen de sanctions, notamment à l'encontre de la flotte fantôme russe, en abaissant le plafond du prix du pétrole brut, en raffermissant les restrictions imposées au secteur financier de la Russie et en luttant contre le contournement des sanctions.

En tant que coprésident de la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens et du Groupe de travail sur la libération des prisonniers et des personnes déportées, le Canada continue d'appuyer les efforts en vue de la libération des prisonniers de guerre et des civils ukrainiens ainsi que du rapatriement des enfants ukrainiens que la Fédération de la Russie a illégalement déportés. De plus, les deux pays intensifieront leurs efforts afin de traduire en justice les responsables de crimes de guerre. La prochaine réunion plénière de la Coalition se tiendra prochainement.

L'Ukraine a remercié le Canada du leadership dont il fait preuve à titre de président du G7 en 2025 et a réaffirmé son engagement à poursuivre activement le dialogue avec le Groupe des sept à tous les échelons et sous toutes les formes.

Pour sa part, le premier ministre Carney a exprimé sa gratitude à la population ukrainienne pour son chaleureux accueil, et le président Zelenskyy a remercié le premier ministre Carney d'avoir effectué cette visite en Ukraine.

