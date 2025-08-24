KYIV, Ukraine , le 24 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Carney a rencontré le président de l'Ukraine, Volodymy Zelenskyy, à Kyiv, en Ukraine.

Le premier ministre a remercié le président de son hospitalité et de son leadership en cette période charnière de l'histoire. Le premier ministre Carney a félicité le président Zelenskyy et la population ukrainienne à l'occasion du Jour de l'indépendance de leur pays et salué le long et important combat que les Ukrainiens mènent pour leur souveraineté.

Les deux dirigeants ont discuté de la guerre d'agression que mène la Russie et ont salué le leadership dont les États-Unis font preuve dans le but de mettre fin aux massacres. Le premier ministre et le président ont convenu qu'il faudra que l'Ukraine obtienne des garanties de sécurité fermes et crédibles pour parvenir à une paix juste et durable et qu'aucune décision concernant l'Ukraine ne pourra être prise sans celle-ci.

Le premier ministre Carney a réaffirmé le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine, comme en témoigne l'aide militaire de deux milliards de dollars annoncée en juin lors du Sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis, en Alberta. Il a souligné les dernières mesures que le Canada a prises pour appuyer l'Ukraine, dont le financement d'une série de mesures aux termes de la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine établie par l'OTAN, afin de renforcer les capacités de défense aérienne de l'Ukraine et de fournir d'autres formes d'aide militaire urgente.

Les deux dirigeants ont discuté des points au sujet desquels ils pourraient renforcer leur collaboration, comme l'accroissement de la production de l'industrie canadienne de la défense ainsi que la reprise des activités et les travaux de reconstruction en Ukraine.

Ils ont également discuté des possibilités pour le Canada d'aider l'Ukraine dans ses efforts visant à réhabiliter ses anciens combattants.

Le premier ministre et le président ont discuté de la situation des enfants ukrainiens que la Russie a illégalement enlevés. Le premier ministre Carney a réaffirmé que le Canada s'engage à continuer de mener les efforts en vue de leur rapatriement, notamment par son rôle de coprésident de la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens. Les deux dirigeants ont également salué les efforts déployés par les États-Unis à cet égard.

Les dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur le fort potentiel d'accroître la coopération afin de favoriser le développement et la résilience du secteur des ressources naturelles de l'Ukraine, y compris le gaz naturel liquéfié.

Le premier ministre et le président ont convenu de continuer à communiquer étroitement et de façon régulière.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]