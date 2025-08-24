KYIV, Ukraine, le 24 août 2025 /CNW/ - Cabinet du Premier ministre

L'ordre international fondé sur des règles, établi après la Seconde Guerre mondiale, fait face à une pression accrue. À ce moment charnière, l'Ukraine se trouve une fois de plus aux premières lignes du combat entre la démocratie et l'autoritarisme.

C'est pourquoi, aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est rendu à Kyiv à l'occasion du 34e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l'Ukraine comme une nation indépendante et souveraine. Des décennies plus tard, le Canada reste fidèle à son soutien à l'Ukraine.

Lors du Sommet du G7, qui s'est tenu à Kananaskis en juin dernier, le Canada s'est engagé à verser une aide militaire supplémentaire de 2 milliards de dollars à l'Ukraine. Aujourd'hui, le premier ministre Carney a annoncé que le gouvernement du Canada allait répartir ces fonds comme suit :

835 millions de dollars pour l'achat d'une gamme d'équipements essentiels à l' Ukraine , y compris des véhicules blindés, du matériel médical, des pièces de rechange, des armes légères, des munitions et des explosifs ainsi que des capacités de drones supplémentaires et d'autres équipements et fournitures dont l' Ukraine a besoin de toute urgence.

pour l'achat d'une gamme d'équipements essentiels à l' , y compris des véhicules blindés, du matériel médical, des pièces de rechange, des armes légères, des munitions et des explosifs ainsi que des capacités de drones supplémentaires et d'autres équipements et fournitures dont l' a besoin de toute urgence. Environ 680 millions de dollars (500 millions de dollars américains) pour l'achat d'équipements militaires américains figurant sur la liste des besoins prioritaires de l' Ukraine établie par l'OTAN, afin de renforcer les capacités de défense aérienne de l' Ukraine et de fournir d'autres formes d'aide militaire dont le pays a besoin de toute urgence.

(500 millions de dollars américains) pour l'achat d'équipements militaires américains figurant sur la liste des besoins prioritaires de l' établie par l'OTAN, afin de renforcer les capacités de défense aérienne de l' et de fournir d'autres formes d'aide militaire dont le pays a besoin de toute urgence. 220 millions de dollars pour l'achat de capacités de drones, de contre-drones et de guerre électronique, y compris des investissements dans des coentreprises entre les industries de l' Ukraine et du Canada, conformément à la lettre d'intention sur la production conjointe de matériel de défense entre le Canada et l' Ukraine .

pour l'achat de capacités de drones, de contre-drones et de guerre électronique, y compris des investissements dans des coentreprises entre les industries de l' et du Canada, conformément à la lettre d'intention sur la production conjointe de matériel de défense entre le Canada et l' . 165 millions de dollars pour soutenir les efforts déployés par le Canada au sein des coalitions axées sur les capacités du Groupe de contact sur la défense de l' Ukraine , notamment les efforts visant à fournir des capacités essentielles aux forces armées ukrainiennes.

pour soutenir les efforts déployés par le Canada au sein des coalitions axées sur les capacités du Groupe de contact sur la défense de l' , notamment les efforts visant à fournir des capacités essentielles aux forces armées ukrainiennes. 100 millions de dollars pour l'acquisition de munitions et d'explosifs dans le cadre de l'Initiative tchèque en matière de munitions.

Le premier ministre a également annoncé une contribution supplémentaire de plus de 31 millions de dollars pour l'aide humanitaire et la réalisation d'investissements dans des initiatives visant à lutter contre les attaques numériques et les menaces changeantes qui pèsent sur la démocratie ukrainienne.

Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le Canada a fourni une aide multiforme de près de 22 milliards de dollars à l'Ukraine, ce qui représente la contribution par habitant la plus élevée parmi les pays du G7.

À Kyiv, le premier ministre Carney a rencontré le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, la première ministre de l'Ukraine, Yulia Svyrydenko, et des ministres du Conseil des ministres ukrainien. Ils ont discuté du travail accompli par le Canada avec le président Zelenskyy et nos partenaires de la Coalition des volontaires pour soutenir l'Ukraine et faire progresser notre engagement commun en faveur de la paix et de la sécurité. Les dirigeants ont convenu qu'aucune décision concernant l'Ukraine ne devrait être prise sans l'Ukraine et qu'aucune décision concernant l'Europe ne devrait être prise sans l'Europe.

En tant que coprésident de la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, le premier ministre Carney a également affirmé que le Canada intensifiera sa collaboration avec l'Ukraine, ses partenaires européens et les États-Unis afin d'assurer le retour immédiat et inconditionnel des enfants ukrainiens.

Citations

« L'Ukraine se trouve une fois de plus aux premières lignes du combat pour la démocratie et la liberté. Nous en sommes à un moment critique où les alliés doivent se mobiliser et prendre les devants, et le Canada répond à cet appel. Le Canada est, a toujours été et sera toujours un allié indéfectible dans la quête incessante de l'Ukraine pour la liberté. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada poursuit sa collaboration étroite avec ses alliés et partenaires afin de garantir que l'Ukraine dispose de l'aide militaire dont elle a besoin pour défendre sa souveraineté, protéger sa population et lutter contre la guerre illégale et injustifiable menée par la Russie. Les contributions annoncées aujourd'hui témoignent clairement de notre engagement indéfectible envers l'Ukraine et nos valeurs communes. »

-- L'Hon. David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale

« Le Jour de l'indépendance de l'Ukraine nous rappelle que la liberté, la souveraineté et l'autodétermination ne sont jamais acquises; elles doivent être défendues et préservées. Aujourd'hui, et chaque jour, le Canada se tient aux côtés de l'Ukraine. Slava Ukraini. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre des Affaires étrangères

Faits saillants

Document connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]