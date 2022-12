MONTAGUE, PEI, le 16 déc. 2022 /CNW/ - Depuis trop longtemps, les familles paient des frais de garde mensuels élevés, doivent composer avec de longues listes d'attente et ont trop peu d'options en ce qui concerne les services de garde de grande qualité. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada appuie la mise en œuvre d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada, donnant ainsi aux enfants le meilleur départ possible dans la vie et rendant le coût de la vie plus abordable pour les familles partout au pays.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, accompagnait la ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, Natalie Jameson, pour annoncer que les frais des services de garde agréés dans les centres de la petite enfance désignés de l'Île-du-Prince-Édouard ont été réduits à 20 $ par jour. Les frais de 20 $ par jour payés par les parents, combinés aux subventions provinciales accordées aux familles admissibles et à l'élargissement du programme de prématernelle financé par la province, signifient que l'Île‑du‑Prince‑Édouard a mis en œuvre une réduction de 50 % en moyenne des frais des services de garde agréés par rapport à 2019. Grâce à cette réduction des frais, les parents et les tuteurs économiseront environ 170 $ par mois, ou 2 000 $ par année. Les familles admissibles à des subventions ou à la prématernelle financée par la province à la suite de l'élargissement de ce service feront d'autres économies.

L'Île-du-Prince-Édouard a également annoncé que le financement fédéral serait utilisé pour appuyer l'augmentation des salaires des éducateurs et des éducatrices de la petite enfance, ce qui aidera ceux et celles qui travaillent dans les centres de la petite enfance désignés. Les augmentations de salaire jouent un rôle clé dans le recrutement et le maintien en poste d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance, qui sont au cœur du système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada et jouent un rôle essentiel dans l'élargissement des services de garde dans la province.

La création d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui fonctionne pour toutes les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, à créer de bons emplois et à stimuler l'économie.

« L'annonce d'aujourd'hui est une étape déterminante en vue de rendre les services de garde agréés plus abordables pour les familles de l'Île-du-Prince-Édouard. Nous poursuivrons nos efforts afin d'offrir un meilleur avenir aux enfants et aux familles partout dans la province et au Canada. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« Il est très important pour les familles de l'Île-du-Prince-Édouard d'avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants abordables, de grande qualité et accessibles. En réduisant les frais de garde d'enfants et en augmentant le salaire des éducateurs et éducatrices de la petite enfance, nous marquons des progrès importants pour rendre la vie plus abordable et offrir aux enfants de Montague et de toute la province le meilleur départ possible dans la vie. »

- Le ministre des Anciens Combattants et député de Cardigan, Lawrence MacAulay

« Les éducateurs et éducatrices de la petite enfance jouent un rôle essentiel en donnant aux plus jeunes habitants de l'Île‑du‑Prince‑Édouard un bon départ de la vie. Nous tenons à souligner l'excellent travail accompli dans ce secteur et à élever le statut des professionnels de l'éducation de la petite enfance de l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Il peut être très coûteux d'élever des enfants. La réduction des frais de garde rendra la vie plus abordable pour les familles et donnera la possibilité aux parents de retourner au travail. »

- La ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage continu de l'Île-du-Prince-Édouard, Natalie Jameson

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'entente avec l'Île-du-Prince-Édouard, le gouvernement du Canada investit près de 121,3 milliards de dollars sur cinq ans pour contribuer à l'amélioration des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréés pour les enfants de moins de six ans dans la province.

investit près de 121,3 milliards de dollars sur cinq ans pour contribuer à l'amélioration des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants agréés pour les enfants de moins de six ans dans la province. Toutes les provinces et tous les territoires ont déjà mis en œuvre des réductions des frais liés à la garde d'enfants. L'objectif est que toutes les familles du Canada puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026.

puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026. Le 17 novembre 2022, le Nunavut est devenu la première administration à réduire les frais de garde à 10 $ par jour dans le cadre du système pancanadien. Le Québec et le Yukon avaient déjà établi les frais à 10 $ par jour ou moins dans le cadre de leurs systèmes existants d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, avant la mise en œuvre des accords sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada .

