OTTAWA, ON, le 20 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté; l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères; et l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, ont fait la déclaration suivante :

« Chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, les gens de partout dans le monde réfléchissent non seulement aux difficultés et aux enjeux auxquels sont confrontés les réfugiés, mais également à la force et aux contributions de ces derniers tandis qu'ils refont leur vie dans de nouvelles collectivités. Au Canada, les réfugiés jouent un rôle catalyseur dans notre société et notre économie, et notre pays est fier de sa tradition d'être un chef de file international en matière de réinstallation et d'intégration. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant et sommes déterminés à en faire plus.

Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement d'atteindre nos objectifs de réinstallation de réfugiés pour 2022 et de réinstaller des Afghans vulnérables au Canada. Malgré les obstacles uniques qui se posent devant nous en Afghanistan, nous restons déterminés à respecter notre engagement d'accueillir au moins 40 000 réfugiés afghans au Canada. Nous continuerons de collaborer étroitement avec nos partenaires étrangers pour faciliter le passage en toute sécurité des personnes en Afghanistan et veiller à ce qu'elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour bâtir leur nouvelle vie au Canada.

Puisque les crises mondiales exigent des solutions mondiales, nous reconnaissons maintenant, plus que jamais, la nécessité de redoubler d'efforts pour un meilleur partage des responsabilités. Le Canada continue de fournir une protection aux personnes les plus vulnérables d'autres pays du monde au moyen de divers volets et programmes. Plus tôt ce printemps, le gouvernement était heureux de rétablir le Programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas (RDBV), dans le cadre duquel les gens peuvent intervenir dans la crise mondiale des réfugiés en parrainant des réfugiés qui ont été recommandés au Canada comme des personnes en besoin de réinstallation par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Cette année, nous avons lancé l'Alliance mondiale pour la mobilité des travailleurs réfugiés, avec le Canada comme premier président. Le travail du Canada au sein de l'Alliance s'appuie sur les réussites du Projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, un programme novateur qui aide les réfugiés qualifiés à immigrer au Canada au moyen des programmes d'immigration économiques actuels, tout en permettant aux employeurs d'accéder à un nouveau bassin de candidats qualifiés pour pourvoir des postes et remédier aux pénuries de main-d'œuvre. Le travail de l'Alliance sera de créer un élan pour la mise en place de voies complémentaires pour les travailleurs partout dans le monde. Les programmes comme celui-ci mettent en lumière les forces et les compétences des réfugiés, ce que, en tant que Canadiens, nous reconnaissons aujourd'hui et tous les jours.

En cette période critique, nous ne devons pas perdre notre sentiment d'urgence pour faire face aux niveaux sans précédent de déplacements forcés partout dans le monde. Plus que jamais, rappelons-nous de notre humanité commune et de notre responsabilité collective de soutenir ceux qui fuient la guerre et la persécution et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Le Canada est un chef de file international en matière de réinstallation et d'intégration, et nous avons à cœur le thème de la Journée mondiale des réfugiés de cette année que toute personne, n'importe où et n'importe quand, forcée de fuir son pays, a le droit d'être en sécurité et d'être protégée. »

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

