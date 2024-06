Recommandation du conciliateur adoptée chez MDA Espace

MONTRÉAL, le 7 juin 2024 /CNW/ - Il aura fallu cinq semaines de grève pour parvenir à convaincre MDA Espace de convenir d'un règlement satisfaisant pour les 160 travailleuses et travailleurs affiliés à la CSN. En assemblée générale ce matin, les membres ont adopté à 68 % la recommandation du conciliateur. Leur détermination leur permet d'arracher une augmentation salariale de 20 % sur cinq ans.

Parmi les gains principaux obtenus dans l'entente, notons :

Une bonification importante au régime de retraite.

Une bonification et une clarification de l'application des jours fériés.

Une bonification des indemnités de vacances.

Une bonification de l'assurance collective.

La bonification des taux de salaire pour certains titres d'emploi.

Ce règlement vient mettre un terme à la première grève générale illimitée de l'histoire de l'entreprise au Québec. Elle avait lieu dans un contexte où l'entreprise jouit d'une situation économique extrêmement positive.

« Il aura fallu batailler sans relâche pour que MDA Espace mette ce qu'il faut sur la table pour obtenir un bon règlement. C'est la détermination des travailleurs et des travailleuses qui a fait la différence et on peut retourner au travail la tête haute avec des gains importants », lance Michel Mercier, président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de MDA Espace-CSN.

« Rien n'expliquait que MDA Espace rechigne à bonifier son offre pour régler. La croissance exceptionnelle de l'entreprise lui donnait la marge de manœuvre nécessaire pour reconnaitre le travail de ses employé-es. Ce règlement permet aux travailleurs et aux travailleuses d'améliorer considérablement leurs conditions de travail et salariales », ajoute Kevin Gagnon, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

« Les travailleurs et les travailleuses de MDA Espace nous ont fait une belle démonstration de solidarité et de combativité. Ils se sont tenus jusqu'au bout pour obtenir une bonne convention collective », poursuit Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN).

« La grève aura permis aux travailleurs et aux travailleuses de MDA Espace d'avoir leur juste part de la croissance fulgurante de l'entreprise. Ils n'ont pas hésité à utiliser leur rapport de force et ils ont eu gain de cause », de conclure François Enault, 1er vice-président de la CSN.

