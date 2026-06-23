Recherche et innovation - Un nouveau Centre d'excellence en construction navale et en robotique avancée à Lévis

LÉVIS, QC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Le député de Lévis, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, et la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Martine Biron, annoncent un investissement de 26,2 millions de dollars du gouvernement du Québec pour la construction d'un nouveau pavillon au Cégep de Lévis, qui accueillera le Centre d'excellence en construction navale et en robotique avancée.

Ce bâtiment de 3 200 m² sur trois étages comprendra des laboratoires de robotique et de vision industrielle, une zone de démonstration de technologies, des salles réservées à la formation continue et des bureaux partagés avec des partenaires stratégiques. Ces espaces plus vastes permettront notamment la réalisation de projets liés à la construction navale, un secteur où les composants à assembler et à souder peuvent atteindre des dimensions considérables.

Le projet piloté par le Centre de robotique et de vision industrielles (CRVI) représente un investissement total de 38 millions de dollars, dont 5 millions proviennent de la Ville de Lévis et un montant pouvant aller jusqu'à 3 millions du Chantier Davie. Il aidera à accélérer la recherche et l'innovation dans des secteurs stratégiques, dont la construction navale, la robotique avancée, la vision industrielle (infrarouge, 2D, 3D, laser, lidar et caméra) et l'intelligence artificielle (IA).

Le nouveau centre permettra de former plus d'étudiants, d'attirer des talents hautement qualifiés, de renforcer les capacités de recherche appliquée et d'accompagner un nombre grandissant d'entreprises dans l'adoption de technologies de pointe. Il contribuera directement à accroître la productivité, la compétitivité et la croissance des PME manufacturières québécoises grâce au transfert technologique et à l'innovation.

À l'intersection de la robotique, de l'IA et de l'industrie maritime, ce projet s'inscrit pleinement dans les priorités économiques du gouvernement du Québec. Il renforcera la position de Lévis et de la Chaudière-Appalaches comme chef de file québécois dans les technologies avancées tout en soutenant le développement de la filière navale, un secteur stratégique pour notre économie.

L'initiative du CRVI contribue également à l'atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2) 2022-2027.

Citations :

« Je suis particulièrement fier de voir ce projet se concrétiser. J'y ai travaillé sans relâche. Ce nouveau Centre d'excellence en construction navale et en robotique avancée rejoint notre volonté de faire de Lévis et de la grande région de la Chaudière-Appalaches, le centre de gravité de la construction navale au Québec. En plus de générer des retombées considérables pour Lévis et plusieurs régions, ce centre d'innovation nous permettra de renforcer le leadership du Québec dans des domaines de pointe comme la robotique, l'IA et la construction navale. C'est une excellente nouvelle! »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Les cégeps et leurs centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) permettent de créer un lien direct entre l'industrie et du personnel de recherche hautement qualifié pour développer des innovations. En accueillant plus d'étudiants dans son nouveau pavillon, le CRVI pourra aider à former la relève dans des secteurs de pointe pour l'avenir du Québec. Bravo à toute l'équipe pour votre contribution à ce projet structurant! »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« L'agrandissement du CRVI permettra la création d'un véritable pôle stratégique d'innovation navale et contribuera à la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée ainsi qu'au développement de technologies de pointe. Ce projet structurant vient consolider la mise en place d'un centre d'excellence en construction navale à Lévis, tout en créant un environnement favorable à la croissance des entreprises et des fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement sur notre territoire. L'appui financier de la Ville s'inscrit pleinement dans notre stratégie de positionnement dans cette filière porteuse, avec la volonté de maximiser ses retombées pour notre économie et pour l'ensemble de la communauté lévisienne. »

Steven Blaney, maire de Lévis

« Davie est fier d'appuyer cet important projet, qui contribuera à consolider la position de Lévis comme pôle d'excellence en innovation navale au Québec et au Canada. En réunissant l'industrie, le milieu de l'éducation et la recherche appliquée, ce nouvel établissement favorisera le développement de technologies et de partenariats nécessaires à l'essor de notre secteur maritime. Pour Davie, cet investissement reflète notre engagement envers l'innovation et la création d'un écosystème de construction navale de calibre mondial, ici même à Lévis. »

Lindsey Kettel, présidente de Davie

« Les appuis du gouvernement du Québec, de la Ville de Lévis et de Davie marquent une étape déterminante pour le CRVI. Ce nouveau pavillon, quatre fois plus vaste, nous permettra d'accélérer le développement de solutions de robotique avancée dans divers secteurs, dont le manufacturier et le naval. »

Marie-Christine Ferland, directrice générale du CRVI

« Promoteur immobilier du projet, le Cégep de Lévis verra renforcés ses laboratoires et installations destinés à la recherche et à la formation. Cette initiative illustre parfaitement notre rôle dans le développement de talents et le soutien à l'innovation. En offrant des infrastructures de pointe, le cégep confirme sa mission éducative tout en contribuant directement au dynamisme économique et industriel de notre région. »

Philippe Aubé, directeur général du Cégep de Lévis

Faits saillants :

Acteur clé de l'innovation au Québec depuis plus de quarante ans, le CRVI est un centre collégial de transfert de technologie, affilié au Cégep de Lévis, qui accompagne les entreprises dans le développement de solutions technologiques concrètes en robotisation et en automatisation intelligente.

Le nouveau pavillon du CRVI répond à l'un des axes de la SQRI² 2022-2027, visant à miser sur des secteurs d'avenir et des projets structurants.

La SQRI2 propose la vision d'un Québec qui met de l'avant la recherche et l'innovation durable et inclusive pour exceller à l'échelle mondiale et créer plus de richesses économiques et sociales. À terme, grâce à la SQRI2, quelque 7,5 milliards de dollars auront été investis pour continuer de bâtir notre vision d'un Québec ambitieux et audacieux.

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SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Sources : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399, Courriel : [email protected]; Aurélie Diep, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Tél. : 450 501-7435, Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]