Développement du secteur stratégique des sciences de la vie - Québec renouvelle son appui au pôle d'innovation en thérapies ARN

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, confirme une contribution financière de près de 11 millions de dollars au CQDM pour la poursuite et le renforcement du projet mobilisateur ARN par le Pôle AReNA du Québec. L'annonce a été faite aujourd'hui lors de la conférence internationale BIO à San Diego.

Cet appui contribuera à accélérer la croissance de la filière des thérapies à ARN et à consolider la position du Québec parmi les leaders mondiaux de ce secteur en pleine expansion. En soutenant le développement de nouvelles thérapies, de la recherche jusqu'à la commercialisation, le projet favorisera l'émergence d'entreprises innovantes, l'attraction d'investissements stratégiques et la création d'emplois hautement qualifiés partout au Québec.

Évalué à 16,6 millions de dollars, ce projet coordonné par le CQDM mobilisera plus de 25 partenaires issus du milieu de la recherche, de l'industrie et des organisations de soutien à l'innovation. En plus de renforcer l'expertise québécoise dans un secteur stratégique, il contribuera à accroître l'autonomie du Québec en santé et à consolider la filière de la médecine de précision.

Ce projet mobilisateur correspond aux objectifs de la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2025-2028, qui vise, entre autres, à stimuler l'innovation industrielle au moyen de l'expertise québécoise.

Citations :

« Le Québec possède tous les atouts pour se démarquer dans le développement des thérapies à ARN, un secteur qui transforme déjà la médecine. En renouvelant notre appui à AReNA, nous investissons dans notre expertise, dans nos entreprises et dans notre capacité d'innover ici, au Québec. Ce projet contribuera à attirer des investissements, à créer des emplois de qualité et à renforcer notre position comme chef de file mondial des sciences de la vie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Nous saluons la confiance renouvelée du gouvernement du Québec envers AReNA. Ce soutien permettra non seulement de poursuivre les initiatives déjà en cours, mais aussi de les amplifier et d'en déployer de nouvelles, au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème. Le CQDM est fier de piloter ce projet mobilisateur qui rassemble des acteurs engagés à structurer une filière ARN forte, innovante et tournée vers l'avenir; une filière capable d'attirer talents, entreprises et partenaires internationaux, tout en générant des retombées durables pour la société québécoise. »

Véronique Dugas, présidente et directrice générale du CQDM

Faits saillants :

Fondé avec le soutien du gouvernement du Québec, le Pôle AReNA du Québec vise à positionner l'expertise québécoise en thérapies à ARN sur les scènes provinciale et internationale en regroupant les initiatives sous une bannière commune et en bâtissant un écosystème collaboratif transformant les découvertes en solutions thérapeutiques accessibles, afin de faire du Québec un véritable pôle international en ARN.

Le CQDM est un consortium de recherche biopharmaceutique à but non lucratif, dont la mission est de soutenir et de faciliter la recherche-développement collaborative multipartite visant à accélérer la translation ou la transformation de technologies innovantes en solutions répondant à des besoins médicaux non satisfaits, tout en générant des retombées importantes pour l'économie au Québec et au Canada.

Le marché global de l'ARN a été évalué à plus de 8,6 milliards de dollars US en 2024. Il est prévu qu'il atteigne plus de 21,4 milliards de dollars US en 2032, avec un taux de croissance annuel composé de près de 12 %.

Le projet mobilisateur ARN, du Pôle AReNA du Québec, a déjà reçu un soutien de 20,3 millions de dollars en 2024. Le nouveau financement permettra de prolonger et de bonifier les actions en cours, tout en déployant de nouvelles activités pour accroître les retombées du projet.

Depuis son lancement en 2024, l'initiative a permis : de soutenir cinq entreprises issues de la valorisation de la recherche universitaire; d'attirer quatre entreprises étrangères évoluant dans le secteur de l'ARN; à CASTL de mettre en place les programmes de formation d'une école-usine qui, grâce à des environnements simulés, à un apprentissage hybride et à des partenariats stratégiques, contribue à bâtir une main-d'œuvre prête à exceller dans le domaine des thérapies à ARN. Les entreprises peuvent également assurer la formation de leurs employés grâce à des cours adaptés à leurs besoins; à Axelys de déployer une équipe terrain spécialisée en technologies de l'ARN pour repérer les innovations et maximiser leur valorisation; de financer des projets à travers des appels de solutions; de créer DePTAQ, le réseau de développement et de production de thérapies à ARN du Québec, constitué d'un partenariat entre l'Institut de recherches cliniques de Montréal, l'Université McGill et l'Université de Sherbrooke et doté d'un guichet unique qui permet aux entreprises d'avoir accès à une expertise de pointe et d'aller chercher une gamme complète de services, allant de la conception initiale des thérapies à ARN jusqu'à leur production à l'échelle préclinique, en passant par la formulation et la commercialisation.



Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Source : Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399 Courriel : [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Courriel : [email protected]