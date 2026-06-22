Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de plus de 28 M$ pour la construction de la Clinique de santé globale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est fière d'annoncer l'attribution d'une aide financière de plus de 28 millions de dollars pour le lancement des travaux de la Clinique de santé globale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette somme s'ajoute à l'enveloppe de près de 5 millions de dollars déjà accordée pour la réalisation des plans et devis du bâtiment, portant ainsi l'investissement total à 33 millions de dollars.

Réparti sur trois étages et érigé près de la résidence étudiante, le futur bâtiment permettra de regrouper sous un même toit les programmes Soins infirmiers, Techniques de travail social, Techniques de physiothérapie et Technologie d'analyses biomédicales. Il comprendra notamment des classes d'apprentissage actif modulables, des salles d'observation et un espace collaboratif étudiant, tandis que le troisième étage accueillera la Clinique de santé globale, où des partenaires du domaine de la santé offriront des stages aux étudiantes et étudiants ainsi que des soins à la communauté.

Citations :

« La future clinique de santé établira un pont direct entre le milieu de l'éducation et celui de la communauté, en offrant à la fois une formation pratique de haut niveau et des services accessibles à la population. Il s'agit d'un investissement concret dans l'avenir de notre jeunesse et de notre société, dans la qualité de l'enseignement supérieur et dans la vitalité de toute une région. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance envers les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet majeur. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« L'ajout de cette clinique viendra bonifier l'offre de services dans toute la région. C'est une excellente nouvelle pour les citoyennes et citoyens, qui pourront bénéficier de services supplémentaires, accessibles et de qualité. Je suis très fier de voir un projet comme celui-ci prendre forme ici, chez nous. Il témoigne de notre capacité à nous mobiliser autour d'initiatives qui ont un impact concret et durable. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à rendre ce projet possible. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

« Investir dans cette clinique, c'est investir à la fois dans la relève et dans la qualité de vie de notre communauté. Les étudiantes et étudiants y développeront une expérience pratique précieuse, tandis que les citoyennes et citoyens bénéficieront de services accessibles et de qualité. C'est un projet gagnant pour toute la région. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« Aujourd'hui, nous franchissons une étape déterminante dans le développement de notre établissement d'enseignement supérieur et dans la concrétisation d'un projet historique qui contribuera à façonner l'avenir de notre communauté et de notre région. Cette annonce porteuse d'avenir témoigne de notre volonté d'offrir un cégep accueillant, moderne et solidement ancré dans son milieu. La future Clinique de santé globale renforcera les liens entre nos programmes de santé et répondra aux besoins grandissants de la population en matière de santé globale, en plus d'augmenter l'accessibilité aux études supérieures. Les retombées seront positives et durables, tant pour la réussite des étudiantes et étudiants que pour le développement social et le mieux-être de notre collectivité. »

Nathalie Beaudoin, directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Renseignements supplémentaires :

La construction du nouveau bâtiment débutera en juin et s'échelonnera sur un peu plus de deux ans. Pour tout connaître, consultez l'Info-travaux du Cégep.

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu accueille plus de 3 800 étudiantes et étudiants dans 16 programmes d'études préuniversitaires et techniques et dans 7 doubles DEC, et près de 2 700 adultes dans le secteur de la formation continue et sur mesure.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice de cabinet adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la Condition féminine, [email protected]