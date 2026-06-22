7,5 M$ pour soutenir la croissance et les besoins d'espace du Collège Lionel-Groulx

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Afin d'offrir des milieux d'apprentissage de qualité et de faire face à la croissance de la population étudiante du Collège Lionel-Groulx, la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et le ministre des Finances, ministre responsable des Infrastructures et député de Groulx, Eric Girard, ont annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars pour la réalisation des plans et devis d'un projet de bonification du parc immobilier.

Depuis plusieurs années, le Collège connaît une augmentation soutenue de ses inscriptions. Bien que des mesures temporaires aient été mises en place, il est primordial de procéder à des études préalables et à la réalisation des plans et devis pour offrir une solution durable et structurante.

À terme, le projet vise l'ajout de nouveaux espaces requis par cette croissance de clientèle au campus de Sainte-Thérèse, afin d'offrir une expérience campus enrichie, cohérente et adaptée aux besoins de la communauté étudiante. La réalisation du projet permettra au collège de se doter d'espaces modernes, adaptés et propices à la réussite étudiante, tout en soutenant son développement à long terme. Il contribuera également à améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage pour l'ensemble de la communauté collégiale.

Citations :

« Je suis très heureuse de l'avancement du projet d'envergure du Collège Lionel-Groulx. Cette première étape nous permettra de choisir la meilleure solution possible pour favoriser la réussite scolaire et l'accessibilité aux études supérieures à la population étudiante de la région des Laurentides. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très fier de cette annonce pour ma circonscription de Groulx. C'est un projet attendu par le Collège Lionel-Groulx et par toute notre communauté, et je suis heureux que notre gouvernement puisse le réaliser. Nos jeunes méritent des milieux d'apprentissage à la hauteur de leurs ambitions, et nous serons toujours présents pour appuyer des projets qui font une réelle différence chez nous. »

Eric Girard, ministre des Finances, ministre responsable des Infrastructures et député de Groulx

« Nous nous réjouissons de cet investissement, qui marque une étape clé pour combler une partie de nos besoins d'espace découlant de l'augmentation soutenue de la population étudiante. En rendant possible l'ajout d'espaces spécialisés, nous offrons non seulement un milieu de vie harmonieux et stimulant, mais également des environnements d'apprentissage modernes qui profiteront directement à la communauté collégiale, ce qui permettra de soutenir la réussite étudiante. »

Philippe Nasr, directeur général du Collège Lionel-Groulx

Renseignements complémentaires :

Les sommes accordées contribuent au financement des plans et devis du projet non majeur de bonification du parc dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2026-2036.

Liens connexes :

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

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