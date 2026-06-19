Patrimoine culturel : la contribution exceptionnelle d'Alphonse et de Dorimène Desjardins reconnue par le gouvernement du Québec

LÉVIS, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Dans la foulée des célébrations du 125e anniversaire de la fondation de la Caisse populaire de Lévis, M. Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis, a annoncé, au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, la désignation de ce moment marquant à titre d'événement historique. En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, ont également été reconnus comme personnages historiques les cofondateurs de la première caisse Desjardins, Alphonse et Dorimène Desjardins. Par ailleurs, en raison de sa valeur patrimoniale, un avis d'intention de procéder au classement du Fonds Alphonse-Desjardins a aussi été signé.

Pour souligner ces désignations, le ministre, accompagné du maire de Lévis, M. Steven Blaney et de la première vice-présidente Expérience membre et client, Coopération et Transformation humaine du Mouvement Desjardins, Mme Marie-Huguette Cormier, a dévoilé une plaque commémorative installée sur la maison Alphonse-Desjardins, dans le Vieux-Lévis.

Née de l'ambition d'Alphonse Desjardins de démocratiser l'accès à l'épargne et au crédit, la Caisse populaire de Lévis a été fondée le 6 décembre 1900 lors d'une assemblée tenue dans les locaux de la Société des Artisans canadiens-français. Elle a débuté ses opérations un peu plus d'un mois après, soit le 23 janvier 1901, dans la résidence familiale des Desjardins. Basée sur un modèle de coopération, cette première caisse allait devenir la pierre d'assise du Mouvement Desjardins, aujourd'hui le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord et l'une des plus importantes réussites socioéconomiques québécoises.

Au fil de ses 125 ans d'existence, les caisses Desjardins ont participé au développement de toutes les régions du Québec. Elles se sont révélé un moteur de croissance pour les villes et les villages, permettant notamment aux familles d'épargner, aux travailleurs et aux travailleuses d'obtenir du crédit et aux petites entreprises de prendre racine ou de se moderniser. En rapprochant les services financiers des communautés, les caisses ont contribué à freiner l'exode vers les grands centres, à soutenir l'économie régionale et à renforcer l'autonomie des milieux ruraux. Elles ont ainsi joué un rôle central dans la modernisation économique du Québec au XXᵉ siècle, tout en devenant un symbole fort d'identité collective et de prise en main économique par les Québécois eux-mêmes. En outre, leur rayonnement dépasse largement les frontières du Québec.

Fondateur de la première caisse populaire avec sa femme Dorimène, Alphonse Desjardins est assurément le personnage de l'histoire économique du Québec le plus connu des Québécois. En créant la première coopérative d'épargne et de crédit en Amérique du Nord, cet homme visionnaire a contribué à enrichir le Québec et sa population.

L'héritage de Dorimène Desjardins est tout aussi déterminant. Également un pilier de la réussite du modèle Desjardins et de l'autonomie économique québécoise, cette pionnière occupe une place essentielle dans la naissance et l'essor des caisses populaires. En plus d'avoir assuré la gérance de la caisse de Lévis en l'absence de son mari, qui était sténographe à Ottawa, Dorimène Desjardins est devenue la mémoire vivante et la gardienne des principes fondateurs des caisses populaires après le décès de celui-ci. Sa contribution a ouvert la voie à l'engagement de nombreuses femmes, qui, partout au Québec, ont assuré le fonctionnement quotidien des caisses et participé à transformer la vie économique de leurs communautés.

En plus de ces désignations, le ministre a procédé à la signature d'un avis d'intention de classement pour le Fonds Alphonse-Desjardins comme ensemble patrimonial. Conservé par la Société historique Alphonse-Desjardins, ce fonds, qui rassemble les documents des fondateurs, témoigne de leur œuvre ainsi que des premières décennies de l'histoire des caisses populaires et de l'histoire économique du Québec du tournant du XXe siècle.

Citations

« C'est un grand privilège de pouvoir participer à l'enrichissement du patrimoine culturel du Québec en désignant cet événement et ces personnages historiques qui ont contribué à bâtir notre nation. Alphonse et Dorimène Desjardins, considérés de nos jours comme les cofondateurs du Mouvement Desjardins, figurent parmi les personnalités de l'histoire économique du Québec les plus connues et les plus respectées. La fondation de la première caisse populaire et l'essor de son réseau à la grandeur du Québec ont eu une influence majeure sur la vie économique de notre population. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Desjardins, c'est plus de 125 ans d'histoire à accompagner les Québécoises et les Québécois sur le chemin de l'autonomie financière, tout en assurant une présence humaine et communautaire exceptionnelle dans toutes nos régions. Née à Lévis grâce à la vision d'Alphonse et de Dorimène Desjardins, cette initiative locale est devenue la plus grande coopérative financière en Amérique du Nord. Je tiens à saluer toutes celles et tous ceux qui, depuis des générations, contribuent au rayonnement de ce fleuron québécois et à son apport exceptionnel au développement économique, culturel et social de nos communautés! »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis

« C'est une grande fierté pour Lévis de voir reconnu, ici même, l'héritage exceptionnel d'Alphonse et de Dorimène Desjardins. Ce qui a pris racine à Lévis il y a 125 ans est devenu un symbole fort de coopération, d'audace et de développement pour tout le Québec. Cette désignation vient souligner la portée remarquable d'une vision qui continue encore à ce jour de marquer notre histoire collective. Elle rappelle aussi l'impact social et culturel profond de Desjardins, dont l'ancrage dans les communautés a contribué à façonner le Québec d'aujourd'hui. »

Steven Blaney, maire, Ville de Lévis

« Alphonse et Dorimène Desjardins étaient des bâtisseurs audacieux, animés par la conviction que la finance pouvait être un puissant levier de progrès collectif. Cette reconnaissance comme personnages historiques du Québec rend hommage à leur vision et à un modèle coopératif profondément enraciné dans les communautés. Depuis plus de 125 ans, ce modèle a su évoluer et innover, tout en demeurant fidèle à sa mission : accompagner les personnes, renforcer leur autonomie financière et contribuer à l'essor durable des collectivités. »

Denis Dubois, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Isabelle Lavallée, Conseillère politique, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis, 418 271-4228; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]