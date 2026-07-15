Déontologie journalistique : appui de 1,8 M$ du gouvernement de Christine Fréchette pour le fonctionnement du Conseil de presse du Québec

QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 1,8 M$ au Conseil de presse du Québec pour soutenir son fonctionnement et l'appuyer dans sa mission de protéger la liberté de la presse et de défendre le droit du public à une information de qualité.

Grâce à ce soutien, l'organisme sera en mesure de poursuivre la mise en œuvre de ses priorités stratégiques. Notamment, ce soutien financier lui permettra d'appuyer les démarches entreprises pour faire de l'organisme une référence incontournable en matière d'éthique et de déontologie journalistiques, entre autres par le développement d'une offre de formation destinée aux professionnels de l'information.

L'organisme pourra également poursuivre l'optimisation des outils à sa disposition afin de traiter les plaintes avec encore plus d'efficacité et d'agilité. Cette aide contribuera aussi à accroître son rayonnement et à maintenir sa pertinence dans un environnement médiatique en constante évolution. Enfin, dans l'optique de préserver son indépendance et pour se prémunir contre toute influence externe, l'organisme continuera de déployer des actions visant la diversification de ses sources de revenus autonomes.

La contribution financière annoncée aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des mesures gouvernementales prévues pour soutenir le secteur des médias d'information du Québec, annoncées en 2019. Elle répond également aux orientations ministérielles visant à favoriser la diversité et la qualité de l'information locale et régionale, à renforcer l'éducation du public aux médias et à l'information, ainsi qu'à contribuer à la lutte contre la désinformation.

Citations

« Dans un contexte où l'information de qualité constitue un pilier essentiel de notre vie démocratique, le Conseil de presse du Québec joue un rôle de premier plan pour promouvoir des pratiques journalistiques rigoureuses et renforcer la confiance du public envers les médias. Grâce à son action indépendante, il contribue à offrir aux Québécoises et aux Québécois un accès à une information fiable et responsable. Notre gouvernement est fier de renouveler son appui à cet organisme de référence, dont le travail favorise également l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation. Soutenir le Conseil de presse, c'est investir dans une information de qualité et dans une société mieux informée. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La défense du droit du public à une information de qualité est au cœur de la mission du Conseil de presse du Québec. Ce précieux soutien au fonctionnement, étalé sur les trois prochaines années, permet à l'équipe du Conseil de poursuivre à moyen terme son action en matière de formation des journalistes et futurs journalistes sur les bonnes pratiques à adopter pour conserver la confiance du public. Il contribue également à consolider les efforts de sensibilisation pour aider le public à reconnaître les caractéristiques de l'information de qualité. Le Conseil est extrêmement reconnaissant de la confiance du ministre Mathieu Lacombe à son égard, le ministre s'étant avéré un indéfectible allié depuis son entrée en fonction à la Culture et aux Communications. »

Pierre-Paul Noreau, président du Conseil de presse du Québec

Faits saillants

Depuis sa création en 1973, le Conseil de presse du Québec agit comme l'instance d'autorégulation en matière de déontologie journalistique au Québec. Organisme privé à but non lucratif, il veille à la protection du droit du public à une information de qualité en traitant les plaintes et en formulant des avis sur les questions touchant l'éthique et les pratiques journalistiques. Son champ d'action englobe tous les médias distribués et diffusés au Québec, indépendamment de leur adhésion au Conseil.

Cette année, le Conseil de presse du Québec célèbre son 50e anniversaire.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]