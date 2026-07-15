QUÉBEC, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, est heureux d'annoncer au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, la bonification du programme Mécénat Placements Culture. Cette mesure renforcera les efforts du gouvernement du Québec à stimuler la création de fonds permanents et à encourager la réalisation des collectes de fonds pour les organismes à but non lucratif des domaines de la culture et des communications.

Grâce à une somme supplémentaire de 1 M$, l'enveloppe disponible pour le programme atteint 7 M$ pour l'année en cours. Rappelons que l'enveloppe de base avait déjà été bonifiée de 1 M$ en 2025-2026, passant de 5 à 6 M$ annuellement. Ce montant sert à bonifier les dons collectés par les organismes, qu'ils proviennent de citoyens, d'entreprises ou de fondations. Les dons ainsi que les sommes ajoutées par le gouvernement du Québec sont ensuite versés dans un fonds spécial réservé à chaque organisme. Ce fonds génère des rendements chaque année, ce qui contribue à assurer la stabilité financière des organismes à long terme. Les organismes admissibles sont invités à déposer leur demande d'aide financière tout au long de l'année. Au 30 novembre, toutes les demandes reçues au cours des 12 mois précédents sont validées et soumises à un calcul permettant d'établir la répartition des subventions selon certains critères.

Ce nouvel investissement permet de mettre en œuvre l'une des recommandations formulées par VOLUME10 dans son rapport Cultiver l'engagement : pour une philanthropie au service de la culture. Publié en octobre 2025, ce rapport demandé par le ministre vise à relancer l'ambition et l'élan du financement privé en culture.

Citations

« Renforcer le financement privé en culture est essentiel pour assurer l'avenir de nos organisations culturelles. La bonification du programme Mécénat Placements Culture témoigne de la volonté du gouvernement du Québec de stimuler la philanthropie culturelle et de favoriser l'autonomie et la diversification des sources de revenus du milieu culturel au Québec. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Je suis très heureux de cette annonce aujourd'hui. Pour avoir œuvré dans le milieu culturel en région, je sais combien ce genre de mesure a un impact concret sur nos organismes culturels de toutes les régions du Québec. La philanthropie est un véritable levier pour propulser nos organisations culturelles et je suis très fier que notre gouvernement démontre une fois de plus sa volonté de bonifier les outils à la disposition du milieu culturel. »

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud

Liens connexes

Programme Mécénat Placements Culture

Cultiver l'engagement : pour une philanthropie au service de la culture

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]