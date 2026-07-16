INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant un nouveau pôle culturel en Outaouais

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et les représentants des médias à une annonce importante concernant une infrastructure culturelle de l'Outaouais. Pour l'occasion, il sera accompagné de la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, de la conseillère municipale du district de Mitigomijokan, Mme Rachel. M. Deslauriers, et du président du conseil d'administration du Musée régional de l'Outaouais, M. Jean-Marc Blais.

Date : Le vendredi 17 juillet 2026 Heure : 9 h 30 Lieu : Gatineau*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant avant 8 h le 17 juillet, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]