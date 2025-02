RDV Laurentien de l'emploi - Sur la route : Rencontrez votre futur employeur autrement !

SAINT-LAURENT, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Pour sa 8e édition, le RDV laurentien de l'emploi adopte un nouveau format avec la visite d'entreprises dans des secteurs ciblés. Ce projet qui mise sur le maillage entre ces entreprises et les chercheurs d'emploi de l'arrondissement de Saint-Laurent et des quartiers limitrophes de l'ouest de l'île est possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

La première sortie de l'année, dédiée aux métiers de la distribution, de la logistique et du transport, se tiendra le jeudi 27 février 2025. Une vingtaine de candidates et candidats présélectionné(e)s embarqueront à bord d'un autobus pour visiter directement les entreprises locales à la recherche de talents.

Une expérience de recrutement ciblée, humaine et locale

Plutôt que d'envoyer des curriculums vitae (CV) impersonnels en ligne, les participantes et participants auront l'occasion de découvrir en présentiel l'environnement de travail de futurs employeurs, de rencontrer les personnes qui recrutent au sein des entreprises et échanger directement avec celles-ci, de mettre en valeur leurs compétences auprès des gestionnaires des entreprises et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans leur démarche de recherche d'emploi.

De leur côté, les entreprises participantes profiteront d'un contact direct avec des talents qualifiés et motivés, tout en renforçant leur marque employeur.

« Cette première journée du RDV Laurentien de l'emploi promet d'être une journée marquante pour celles et ceux qui y participeront. Sur place, il sera possible de découvrir toutes les perspectives qui s'offrent aux chercheurs d'emploi dans le domaine de la logistique, de la distribution et du transport. Je vous invite à y participer en grand nombre! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Conformément au cinquième axe de notre planification stratégique, l'avenir de la communauté laurentienne est excitant et se construit maintenant avec une vision moderne de développements axés vers une prospérité durable! La dynamique territoriale de Saint-Laurent évolue avec l'arrivée prochaine des cinq stations du REM et la zone d'innovation en aérospatiale. Cela engendre des développements qui auront des répercussions positives, aussi bien pour les entreprises que pour la population. Les nouveaux résidents et résidentes constituent un nouveau bassin de main-d'œuvre à distance de marche ou de vélo, tandis que notre pôle économique regorge d'opportunités d'emploi dans des secteurs de pointe. En rapprochant les employeurs des talents locaux, le RDV Laurentien de l'emploi renforce cette vitalité économique tout en offrant aux chercheurs d'emploi une expérience unique, personnalisée et immersive ».

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Un concept qui évolue pour mieux répondre aux besoins du marché

Face à l'engouement suscité l'an dernier, le RDV Laurentien se décline désormais en quatre circuits thématiques répartis sur l'année, chacun dédié à un secteur clé de l'économie locale.

Après cette première édition axée sur les métiers de la distribution, logistique et transport, d'autres secteurs industriels stratégiques tels que le bioalimentaire, le pharmaceutique-sciences de la vie et les TIC seront mis à l'honneur. Cette formule permet un recrutement plus efficace et pertinent, tout en favorisant l'embauche locale dans des secteurs porteurs de l'arrondissement.

À propos du RDV Laurentien de l'emploi

Le Rendez-vous Laurentien de l'emploi est une initiative collective visant à faciliter l'accès à l'emploi et à la formation dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Porté par le COSSL, le CJE, le CARI, IDEA Services et Excellence industrielle Saint-Laurent, avec le soutien de l'arrondissement de Saint-Laurent et la participation financière du gouvernement du Québec, cet événement annuel crée des occasions uniques de rencontres entre chercheurs d'emploi et employeurs locaux.

