Nomination de talents hautement spécialisés pour diriger les segments des services bancaires aux entreprises en premier développement et des sciences de la vie de RBCx, ainsi que pour mettre de l'avant des solutions sur mesure en matière de capital, de conseil et d'expansion

TORONTO, le 1er nov. 2023 /CNW/ - RBCx , le bras technologie et innovation de Banque Royale du Canada, redouble d'efforts en vue d'offrir un soutien personnalisé aux fondateurs d'entreprises technologiques aux stades de prédémarrage ou de démarrage, ainsi qu'aux entrepreneurs dans le domaine des sciences de la vie, deux domaines hautement spécialisés et à croissance rapide de l'écosystème technologique canadien. Consciente des besoins particuliers des fondateurs et des entreprises en croissance dans ces secteurs, RBCx a renforcé son groupe consultatif avec la nomination de quatre dirigeants respectés du secteur technologique afin d'appuyer ses clients dans ces domaines. Leur expertise approfondie du segment et leurs liens sectoriels seront complétés par des solutions bancaires et en matière de capital sur mesure, de même que par les services de plateforme différenciés qu'offre RBCx aux fondateurs à chacune des étapes de leur parcours d'une entreprise en démarrage.

Logo de RBCx (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

« Les entreprises technologiques exercent leurs activités dans le contexte de cycles de vie, de modèles économiques et d'environnements écosystémiques qui sont bien différents de ceux de toute autre activité à laquelle une banque traditionnelle serait habituée. Notre philosophie consiste à aller à la rencontre des fondateurs là où ils se trouvent et à les mettre en contact avec des ressources et des solutions qui répondent à leurs besoins opérationnels particuliers, plutôt que de faire en sorte que les clients s'adaptent à notre propre moule, souligne Tony Barkett (en anglais), chef, Services bancaires RBCx. Une partie importante de cette approche consiste à veiller à ce que nous puissions compter sur les services de conseillers particulièrement qualifiés dont plusieurs ont déjà suivi un parcours d'entrepreneur ou d'investisseur, ou qui comprennent en profondeur le parcours nuancé des clients de secteurs spécifiques. En agissant de la sorte, nous nous efforçons d'être un partenaire beaucoup plus global pour les innovateurs à chacune des étapes de leur croissance, en allant bien au-delà de leurs besoins en capitaux. »

Alimenter la croissance d'entreprises en premier développement

Aider les entreprises aux stades de prédémarrage et de démarrage à faire décoller leur innovation en appuyant les fondateurs durant les premières étapes délicates de leur parcours s'avère essentiel pour parvenir à maintenir un écosystème technologique diversifié et pour permettre à un pipeline d'innovation sain d'alimenter l'économie canadienne.

À ce titre, RBCx est heureuse d'accueillir Filip Stoj (en anglais) - ex-vice-président des entreprises en démarrage en premier développement chez SVB Canada -, qui sera chargé de diriger la pratique des services bancaires aux entreprises en premier développement de RBCx. Dans ce rôle, Filip et son équipe nouvellement créée tireront parti de leur connaissance approfondie de l'écosystème, de leur réseau de relations et des solutions sur mesure en matière de mentorat et de capital de la plateforme pour appuyer les fondateurs alors qu'ils se lancent dans leur parcours de croissance, les menant d'accélérateurs et d'incubateurs de premier plan à leur première mobilisation de fonds institutionnelle.

Andrew Owusu-Sefa (en anglais) a aussi joint les rangs de RBCx en tant que vice-président de la pratique des services bancaires aux entreprises en premier développement. Andrew provient également de SVB Canada, où il fut l'un des dix premiers employés chargés de créer et de développer SVB à travers le Canada.

Favoriser l'innovation dans les sciences de la vie et les soins de santé

Les entreprises en démarrage innovantes du secteur des sciences de la vie et des soins de santé sont confrontées à leur propre ensemble de défis opérationnels, alors qu'elles éprouvent souvent de la difficulté à gérer leur flux de trésorerie durant les longues phases de recherche, à obtenir du financement pour les essais cliniques ou à s'y retrouver parmi les méandres complexes des exigences réglementaires pour parvenir à valider leur innovation. Cependant, il demeure essentiel d'accélérer les voies de commercialisation pour bon nombre de ces entreprises afin de saisir plusieurs des possibilités les plus pressantes dans les domaines des sciences de la vie et des soins de santé du Canada et du reste du monde.

Afin de tirer parti de sa solide pratique en matière de sciences de la vie et d'offrir un soutien accru aux entreprises en expansion dans ce secteur hautement spécialisé, RBCx a nommé Anne Woods (en anglais) - qui occupait auparavant le poste de première directrice générale, Sciences de la vie et soins de santé, chez SVB Canada. Elle sera chargée de diriger la pratique des sciences de la vie et de superviser la vision stratégique et les initiatives en matière de produits du portefeuille, en travaillant aux côtés d'une équipe nationale nouvellement créée.

Rebecca Ross (en anglais) s'est aussi jointe à l'équipe de RBCx à titre de première directrice générale, Groupe consultatif sur le crédit, où elle codirigera le Groupe consultatif sur le crédit, en mettant l'accent sur la pratique des sciences de la vie de RBCx. Rebecca se joint également à RBCx après avoir travaillé chez SVB Canada, où elle fut la première conseillère en crédit embauchée pour assurer le développement du secteur des sciences de la vie et des soins de santé de l'entreprise aux côtés d'Anne Woods.

Pour en apprendre plus sur la façon dont RBCx soutient les entrepreneurs technologiques à chacune des étapes de leur parcours, visitez https ://www.rbcx.com/fr/solutions-bancaires/ .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de RBCx

RBCx appuie l'audace des idées, des fondateurs et des entreprises de technologie. Nous savons que la création d'entreprises performantes exige plus que du financement. C'est pourquoi nous misons sur la force conjuguée de nos quatre piliers - Services bancaires, Capital, Plateforme, Capital-risque - pour être le principal soutien de l'innovation canadienne. Nous utilisons notre vaste expertise pour soutenir des entreprises de toutes tailles à toutes les étapes de leur croissance. Nous mettons à profit l'expérience, les réseaux et le capital de RBC pour résoudre les grands problèmes de demain.

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: Jackie Cundari, Communications, RBCx, [email protected]