RBC Services aux investisseurs nommée meilleur sous-dépositaire au Canada par le magazine Global Finance

Cette reconnaissance de prestige renforce la position de RBC Services aux investisseurs en tant que partenaire de premier plan en matière de service de garde, grâce à plus de 125 ans d'expertise sectorielle et au soutien de la plus importante banque du Canada.

TORONTO, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- RBC Services aux investisseurs (RBC SI) annonce qu'elle a été désignée Meilleure banque sous-dépositaire au Canada par le magazine Global Finance dans le cadre de sa 24e remise annuelle des « Best Sub-Custodian Bank Awards 2026 » - en reconnaissance de son excellence opérationnelle, de sa connaissance du marché, de son innovation technologique et de la fiabilité de ses services de gestion d'actifs sur le marché canadien des services de garde.

Global Finance Best Sub-Custodian Bank Award 2026

« Un service de garde en sous-traitance est une activité relationnelle fondée sur la confiance, et la confiance se gagne chaque jour, a déclaré Claire Johnson, cheffe de la direction, RBC Services aux investisseurs. Je suis fière de notre équipe et de la qualité du service que nous nous attachons à toujours offrir. Cette reconnaissance décernée par le magazine Global Finance témoigne de cet engagement et nous motive à continuer de redéfinir l'excellence sur ce marché. »

Prendre appui sur l'héritage du passé pour innover

« Pour nous, une grande expertise et un engagement envers l'innovation vont de pair, a déclaré Rajiv Nambiar, chef, Marchés mondiaux, gestion de réseau et services de garde en sous-traitance, RBC Services aux investisseurs. Depuis 125 années, nous aidons de grandes institutions mondiales à exercer leurs activités sur le marché canadien, et nous sommes tout aussi déterminés à poursuivre sur cette voie pour les 125 prochaines années. Nos clients méritent un partenaire qui place la barre toujours plus haut, et c'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. »

RBC SI continue d'investir dans son avenir afin d'assurer à ses clients une longueur d'avance sur les tendances du secteur. L'entreprise est en voie de transformer sa plateforme des services de garde en sous-traitance en mettant en place des fonctionnalités modernes et améliorées, qui automatisent davantage le traitement des événements de marché, les redressements fiscaux omnibus et la norme ISO 20022 de messagerie relative aux titres.

Une reconnaissance qui repose sur l'excellence

« Les exigences imposées aux banques sous-dépositaires n'ont jamais été aussi élevées, alors que les investisseurs recherchent une exposition mondiale plus large et que les organismes de réglementation renforcent leur surveillance des opérations post-négociation », a déclaré Joseph Giarraputo, fondateur et directeur de la rédaction de Global Finance. « RBC Services aux investisseurs s'est démarquée sur le marché canadien grâce à son expertise de longue date en matière de services de garde, à son engagement à l'égard de l'innovation technologique et à sa capacité constante d'offrir à grande échelle des services d'actifs fiables et axés sur le client. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

À propos de RBC Services aux investisseurs

RBC Services aux investisseurs offre des solutions de services de placement aux gestionnaires d'actifs, aux propriétaires d'actifs, aux fournisseurs d'assurance, aux conseillers en investissements et aux institutions financières mondiales du Canada. Comptant plus de 1 800 employés et des bureaux dans le monde entier, notre objectif est de protéger les actifs de nos clients et de favoriser leur croissance. Entité intégrée à la Banque Royale du Canada, la plus grande banque au Canada, RBC Services aux investisseurs administre des actifs dont la valeur dépasse 3 100 milliards de dollars canadiens. Pour en savoir plus, allez à rbcis.com.

À propos des prix décernés par Global Finance aux meilleures banque de services de garde en sous-traitance 2026

Le comité de rédaction de Global Finance a examiné les études de marché, les avis de spécialistes et des renseignements obtenus auprès des banques pour sélectionner les lauréas parmi les institutions qui fournissent en permanence les meilleurs services dans les marchés locaux et régionaux. Les critères comprenaient notamment les relations clientèle, la qualité du service, la tarification concurrentielle, le traitement harmonieux des éléments d'exception, les plateformes technologiques, les opérations post-règlement, les plans de maintien des opérations et la connaissance de la réglementation et des pratiques locales. Global Finance a également recueilli les avis d'utilisateurs de services de garde en sous-traitance. Les résultats ont été évalués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025.

Personne-ressource, médias :

Brianne Sommerville, RBC Services aux investisseurs

SOURCE RBC Investor Services