TORONTO, le 29 avril 2026 /CNW/ - RBC Services aux investisseurs (RBC SI) a déclaré que les régimes de retraite à prestations déterminées canadiens sous son administration ont affiché un rendement médian de 0,4 % au premier trimestre de 2026 dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de fortes disparités sectorielles, le secteur de l'énergie ayant connu une forte hausse tandis que le secteur des technologies de l'information a reculé.

« Les régimes de retraite canadiens ont connu trois mois difficiles, marqués par une forte divergence des rendements sectoriels », a déclaré Isabelle Tremblay, directrice, Solutions clients et responsable des propriétaires d'actifs, RBC SI. « Bien que les titres du secteur technologique aient pesé sur les résultats, l'exposition aux secteurs canadiens de l'énergie et des matériaux a offert une protection cruciale contre les baisses. Le solide rendement des secteurs des ressources nationales a permis de modérer des pertes qui auraient été nettement plus importantes avec des portefeuilles purement internationaux. »

Les allocations en actions canadiennes des régimes clients ont généré un rendement de 3,9 % au cours du trimestre, égalant l'indice composé S&P/TSX. Le secteur de l'énergie a mené les gains sectoriels avec une hausse de 30,1 % à la suite de la fermeture du détroit d'Ormuz, tandis que le secteur des matériaux a fortement progressé en début de période, a reculé de manière significative en mars et a terminé avec un gain de 10,7 %. Le mois de mars a également marqué un tournant pour le secteur des technologies de l'information : après une chute marquée en janvier et février, le secteur a partiellement récupéré pour terminer en baisse de 22,5 %.

Du côté des actions mondiales, les régimes clients ont affiché un rendement de -0,9 %, surpassant la baisse de 1,8 % de l'indice MSCI World alors que la gestion active et le positionnement tactique ont permis d'amortir les pertes. Les actions américaines ont glissé de 2,6 % (indice S&P 500), freinées par le recul du secteur des technologies de l'information. Les actions de valeur ont nettement surpassé les actions de croissance dans tous les indices, l'indice MSCI World Value ayant progressé de 3,0 % comparativement à un recul de 6,8 % de l'indice MSCI World Growth. Les marchés émergents ont généré un rendement de 1,6 % (indice MSCI Emerging Markets), bien que ce modeste gain masque une volatilité importante tout au long de la période. L'indice a bondi de 14,3 % en janvier et février, mené par Taïwan et la Corée en raison de la vigueur des technologies liées à l'IA, avant de reculer de 11 % en mars alors que le conflit au Moyen-Orient a fait grimper les coûts de l'énergie, pesant sur les pays émergents importateurs d'énergie.

Les allocations en titres à revenu fixe ont généré un rendement de 0,2 % au premier trimestre, égalant l'indice obligataire universel FTSE Canada. Les obligations de toutes les échéances ont progressé en janvier et février avant de reculer en mars dans un contexte de préoccupations renouvelées concernant l'inflation. Les obligations à long terme ont connu le repli le plus marqué, chutant de 3,6 % au cours du dernier mois pour terminer la période à plat. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur à 2,25 % au cours du premier trimestre, signalant une prudence continue alors qu'elle soupèse des données contradictoires sur l'inflation et la croissance.

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Ylana Kurtz, RBC Services aux investisseurs

SOURCE RBC Investor Services