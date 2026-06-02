TORONTO, le 2 juin 2026 /CNW/ - RBC Services aux investisseurs, un chef de file en administration d'actifs au Canada, a atteint 3,1 billions de dollars canadiens d'actifs administrés au deuxième trimestre de 2026, en hausse de 15 % par rapport à l'an dernier. L'atteinte de ce jalon traduit l'élan donné à l'orientation stratégique de RBC Services aux investisseurs et l'engagement envers le marché canadien pour assurer la réussite de ses clients, de ses employés et de RBC dans son ensemble.

« Nos clients évoluent dans un monde complexe et ont besoin d'un partenaire qui peut les accompagner à leur rythme, souligne Claire Johnson, cheffe de la direction, RBC Services aux investisseurs. Soutenus par la plus importante banque du Canada et forts de plus de 125 ans d'expertise sectorielle, nous investissons dans les talents et la technologie dont nos clients ont besoin pour prospérer sur le marché canadien. Ce jalon illustre tout ce que nous avons pu accomplir en restant fidèles à cet engagement. »

Rendement fondé sur la technologie et l'innovation

Sous la direction de Claire Johnson depuis octobre 2023 et grâce aux ressources de RBC, voici ce que l'organisation a accompli :

Solide rendement financier Augmentation du bénéfice net de 50 % par rapport à l'an dernier (selon les données publiées au T2 2026) Rendement des capitaux propres de 37 %

Reconnaissance sectorielle 2025 - Partenariat de l'année en services aux fonds, Meilleur service clientèle et Services liés au panier de FNB (Prix 2025 des chefs de file de l'industrie de Global Custodian) Administrateur de fonds du marché unique de l'année (prix d'excellence du secteur de l'administration des actifs de 2025)

Avancées technologiques et amélioration de l'expérience client Partenariat primé avec FundGuard pour la transformation des capacités relatives aux produits dérivés Modernisation des FNB grâce à l' intégration du service BSKT de Bloomberg En s'appuyant sur des infrastructures de données robustes, en s'engageant envers une intelligence artificielle (IA) responsable, la sécurité et la gouvernance, et en tirant parti de la maturité de RBC en matière d'IA ainsi que de ses investissements, RBC Services aux investisseurs intègre l'intelligence directement dans ses services fondamentaux, allant des rapprochements automatisés aux rapports prédictifs



Vision stratégique de croissance

« Sous la direction de Mme Johnson, RBC Services aux investisseurs a mis en œuvre une transformation importante en s'appuyant sur ses talents, sa technologie et son envergure, affirme Neil McLaughlin, chef de groupe, RBC Gestion de patrimoine et Assurances. Le marché canadien des services de l'administration d'actifs évolue et RBCSI a gagné sa place de chef de file. »

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete .

À propos de RBC Services aux investisseurs

RBC Services aux investisseurs offre des solutions de services de placement aux gestionnaires d'actifs, aux propriétaires d'actifs, aux fournisseurs d'assurance, aux conseillers en investissements et aux institutions financières mondiales du Canada. Comptant plus de 1 800 employés et des bureaux dans le monde entier, notre objectif est de protéger les actifs de nos clients et de favoriser leur croissance. Entité intégrée à la Banque Royale du Canada, la plus grande banque au Canada, RBC Services aux investisseurs administre des actifs dont la valeur dépasse 3 100 milliards de dollars canadiens. Pour en savoir plus, allez à rbcis.com.

Personne-ressource, médias :

Brianne Sommerville, RBC Services aux investisseurs

SOURCE RBC Investor Services