Pas de fonds d'urgence ? Sondage de RBC : plus de 40 % des Canadiens craignent qu'une seule dépense imprévue majeure ne compromette leurs finances.

Parmi les répondants au Sondage RBC sur la préparation financière en cas d'urgence auprès de Canadiens de 18 ans ou plus :

76 % affirment que le coût élevé de la vie constitue le principal obstacle à la constitution d'un fonds d'urgence - taux le plus élevé en Alberta (86 %) et dans les provinces de l'Atlantique (83 %)

52 % s'inquiètent de ne pas avoir mis suffisamment d'argent de côté pour faire face aux urgences.

50 % regrettent de ne pas avoir commencé à épargner plus tôt en vue des imprévus.

44 % ont dû assumer des dépenses imprévues au cours de la dernière année - taux le plus élevé en Alberta (55 %), en Saskatchewan et au Manitoba (54 %)

42 % se sentent financièrement vulnérables face à une dépense importante et inattendue.

41 % ont sous-estimé le montant qu'ils devraient épargner pour faire face aux imprévus - taux le plus élevé en Saskatchewan et au Manitoba (46 %), dans les provinces de l'Atlantique et en Colombie-Britannique (43 % chacun)

32 % ne disposent pas de fonds d'urgence - une proportion qui grimpe à 38 % chez les ménages dont le revenu annuel est inférieur à 100 000 $, le taux le plus élevé étant en Ontario (37 %)

Les urgences les plus urgentes au Canada : dépenses imprévues pour des réparations à un véhicule ou des frais de transport (39 %), des réparations majeures à la résidence (38 %) et des problèmes de santé ou des frais médicaux (31 %)

TORONTO, le 16 juillet 2026 /CNW/ - Les dépenses imprévues exercent une pression financière sur les Canadiens, déjà fragilisés par le coût élevé de la vie. Selon le sondage RBC sur la préparation financière en cas d'urgence, près de quatre ménages sur dix (38 %) dont le revenu est inférieur à 100 000 $ ne disposent d'aucun fonds d'urgence pour absorber le choc.

L'absence d'épargne suffisante pour faire face aux imprévus préoccupe les Canadiens de tous les niveaux de revenu. Le sondage révèle notamment que parmi les répondants :

L’absence d’épargne suffisante pour faire face aux imprévus préoccupe les Canadiens : Sondage de RBC.

52 % craignent de ne pas avoir épargné suffisamment pour faire face aux situations d'urgence ;

44 % ont dû assumer des dépenses imprévues au cours de la dernière année ;

42 % craignent qu'une seule dépense imprévue majeure ne compromette leurs finances ;

33 % estiment que même une dépense imprévue peu élevée serait difficile à absorber.

Les principales sources d'inquiétude sont les réparations imprévues d'un véhicule ou d'autres frais de transport (39 %) ; les réparations majeures à la résidence (38 %) ; et

les frais médicaux ou liés à la santé (31 %).

« Le stress financier, sous toutes ses formes, peut nuire au sentiment de sécurité et de contrôle des gens, explique Erica Nielsen, cheffe de groupe, Services bancaires aux particuliers, RBC. Nous voulons aider les Canadiens à prendre l'habitude d'épargner régulièrement, même de petites sommes, afin qu'ils aient la marge de manœuvre financière nécessaire pour faire face aux dépenses imprévues. »

Qu'est-ce qui empêche les Canadiens de constituer un fonds d'urgence ?

Une majorité des répondants (76 %) attribuent leurs difficultés à constituer ou à conserver une épargne d'urgence au coût élevé de la vie. Ce taux est le plus élevé en Alberta (86 %), dans les provinces de l'Atlantique (83 %), ainsi qu'en Ontario et en Saskatchewan et au Manitoba (79 %).

Parmi les autres raisons invoquées partout au pays pour expliquer l'incapacité à constituer une épargne d'urgence, mentionnons :

Je n'arrive pas à constituer un fonds d'urgence, car je dois épargner pour d'autres priorités (55 % à l'échelle nationale et en Ontario ; 64 % en Saskatchewan et au Manitoba ; 59 % dans les provinces de l'Atlantique).

Mes finances sont trop serrées pour que je puisse faire des progrès (45 % à l'échelle nationale et en Colombie-Britannique ; 51 % dans les provinces de l'Atlantique ; 49 % en Alberta).

J'ai dû puiser dans mon fonds d'urgence pour régler des dépenses non urgentes (29 % à l'échelle nationale ; 42 % dans les provinces de l'Atlantique ; 35 % en Alberta ; 32 % en Saskatchewan et au Manitoba).

Par ailleurs, 41 % parmi tous les répondants disent avoir sous-estimé le montant à épargner en cas d'urgence, tandis que 25 % ont récemment utilisé leur épargne pour couvrir des dépenses d'urgence sans l'avoir reconstituée.

Comment les Canadiens feraient-ils face à des dépenses imprévues ?

Lorsqu'on leur demande comment ils feraient face à une dépense imprévue, 41 % des Canadiens répondent qu'ils puiseraient dans leur fonds d'urgence, 35 % qu'ils utiliseraient une carte de crédit et 15 % qu'ils emprunteraient de l'argent à des membres de leur famille ou à des amis.

Un Canadien sur cinq (20 %) affirme n'avoir jamais réfléchi à la façon dont il couvrirait une dépense d'urgence.

Par ailleurs, plus des deux tiers des répondants (68 %) indiquent disposer d'un fonds d'urgence. Parmi eux :

près de la moitié (49 %) y contribuent régulièrement, soit au moins une fois par mois ;

le tiers (34 %) y versent l'argent non utilisé à la fin du mois ;

plus du quart (27 %) ont réduit leurs dépenses afin de l'alimenter ;

plus du quart d'entre eux (27 %) ont ouvert un compte réservé à l'épargne.

« Il est encourageant de constater que de nombreux Canadiens adoptent deux des moyens les plus efficaces de constituer leur fonds d'urgence : utiliser un compte d'épargne distinct et y verser des cotisations de façon régulière », a noté Mme Nielsen.

« Conserver cette épargne dans un compte distinct réduit la tentation d'y toucher avant qu'un véritable besoin ne se présente. De plus, en mettant en place des dépôts automatisés -- à même votre paie, par exemple --, votre fonds d'urgence peut croître progressivement pendant que vous vous concentrez sur les autres aspects de votre vie, ajoute Mme Nielsen. Une telle approche peut procurer une plus grande tranquillité d'esprit et vous permettre d'être mieux préparé, tant sur le plan financier qu'émotionnel, à faire face aux imprévus. »

La moitié des répondants au sondage (50 %) affirment regretter de ne pas avoir commencé à épargner plus tôt dans un fonds d'urgence, ce qui démontre clairement que le simple fait de commencer, peu importe le montant, peut faire une réelle différence. Parmi les avantages non financiers d'un fonds d'urgence, les répondants citent avant tout la tranquillité d'esprit (51 %) et la réduction du stress (46 %). Sur le plan financier, les principales raisons invoquées sont la possibilité de disposer d'un filet de sécurité financier (49 %), d'éviter de s'endetter (42 %) et de mieux traverser les périodes difficiles (35 %).

Conseils et ressources gratuites de RBC

RBC met les conseils et ressources suivants à la disposition des Canadiens en ce qui a trait à la constitution d'un fonds d'urgence.

Quel montant devriez-vous épargner dans votre fonds d'urgence ?

Le montant idéal à accumuler dans un fonds d'urgence varie en fonction de votre situation personnelle. À titre indicatif, il est généralement recommandé de disposer d'une épargne suffisante pour couvrir de trois à neuf mois de dépenses courantes.

Où conserver votre fonds d'urgence ?

Envisagez de conserver votre épargne d'urgence dans un compte d'épargne distinct de celui que vous utilisez pour vos dépenses courantes. Il est généralement préférable de ne pas l'investir en actions, compte tenu de la volatilité des marchés, ni de la placer dans un CPG, où les fonds peuvent être immobilisés. Cette approche permet de maintenir votre fonds d'urgence liquide, c'est-à-dire facilement accessible lorsque vous en avez besoin. De plus, le fait de le garder dans un compte distinct réduit la tentation d'y puiser pour des dépenses non essentielles.

Comment constituer un fonds d'urgence ?

Mettez en place des virements automatiques. L'automatisation des dépôts à votre fonds d'urgence permet à celui-ci de croître sans que vous ayez à y penser. Ainsi, lorsqu'une dépense imprévue survient, vous pourrez compter sur votre fonds d'urgence pour y faire face, puis le reconstituer graduellement.

Comment estimer la croissance de votre fonds d'urgence ?

Découvrez, à l'aide de la calculatrice d'épargne RBC gratuite, comment des cotisations régulières peuvent faire croître votre fonds d'urgence au fil du temps.

Où en apprendre davantage sur la création et la croissance d'un fonds d'urgence ?

Visitez l'espace conseils en ligne gratuit, Mes finances d'abord. Vous trouverez ici un guide détaillé pour vous aider à constituer un fonds d'urgence, y compris l'approche 3-6-9 pour couvrir les dépenses imprévues, et à éviter les erreurs courantes.

En bref : Sondage RBC sur la préparation financière en cas d'urgence

Quelques résultats - Données nationales et régionales

RÉPONSES « D'ACCORD » Can. C.-B. Alb. Sask./ Man. Ont. Qué. Atl. J'ai sous-estimé le montant que je devrais épargner pour faire face aux imprévus 41 % 43 % 38 % 46 % 41 % 39 % 43 % Je crains d'être à une dépense imprévue majeure près de me retrouver en difficulté financière 42 % 42 % 47 % 44 % 42 % 40 % 45 % Même une dépense imprévue mineure pourrait me mettre en difficulté financière 33 % 34 % 32 % 33 % 35 % 29 % 38 % Je regrette de ne pas avoir commencé un fonds d'urgence plus tôt 50 % 54 % 57 % 52 % 48 % 43 % 64 % Je n'ai pas suffisamment épargné pour faire face aux imprévus 52 % 51 % 56 % 52 % 54 % 46 % 57 % Le coût élevé de la vie rend plus difficile la constitution ou le maintien d'une épargne d'urgence 76 % 75 % 86 % 79 % 79 % 66 % 83 % J'ai puisé dans mon fonds d'urgence pour des dépenses non urgentes 29 % 31 % 35 % 32 % 30 % 18 % 42 % Je ne peux pas à la fois constituer un fonds d'urgence et épargner pour d'autres priorités 55 % 51 % 57 % 64 % 55 % 52 % 59 % Je suis trop serré(e) financièrement pour faire des progrès dans la constitution d'un fonds d'urgence 45 % 45 % 49 % 46 % 44 % 42 % 51 % J'ai récemment utilisé mon fonds d'urgence et je ne l'ai pas encore reconstitué 25 % 23 % 31 % 28 % 24 % 23 % 29 % Je n'ai jamais réfléchi à la façon dont je couvrirais des dépenses en cas d'urgence 20 % 18 % 15 % 17 % 22 % 19 % 19 % AUTRES RÉPONSES Can. C.-B. Alb. Sask./ Man. Ont. Qué. Atl. J'ai eu une dépense imprévue ou d'urgence au cours des 12 derniers mois 44 % 37 % 55 % 54 % 41 % 41 % 52 % Je n'ai pas de fonds d'urgence 32 % 25 % 24 % 32 % 37 % 30 % 35 % QUELS TYPES DE DÉPENSES IMPRÉVUES VOUS PRÉOCCUPENT LE PLUS EN CE MOMENT ? Can. C.-B. Alb. Sask./ Man. Ont. Qué. Atl. Réparation automobile ou frais de transport imprévus 39 % 36 % 48 % 44 % 38 % 37 % 47 % Réparations majeures à la maison 38 % 32 % 48 % 47 % 38 % 32 % 42 % Frais médicaux ou de santé 31 % 37 % 32 % 35 % 30 % 27 % 28 % QUE FERIEZ-VOUS EN CAS DE DÉPENSE IMPORTANTE ET INATTENDUE ? Can. C.-B. Alb. Sask./ Man. Ont. Qué. Atl. Fonds d'urgence/épargne 41 % 50 % 41 % 48 % 37 % 40 % 40 % Carte de crédit 35 % 34 % 36 % 39 % 34 % 34 % 40 % Emprunter à la famille ou à des amis 15 % 16 % 15 % 20 % 17 % 11 % 11 % QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES D'AVOIR UN FONDS D'URGENCE ? Can. C.-B. Alb. Sask./ Man. Ont. Qué. Atl. Apporter une tranquillité d'esprit 51 % 53 % 51 % 48 % 50 % 53 % 52 % Réduire le stress 46 % 48 % 46 % 45 % 47 % 45 % 46 % Avoir un filet de sécurité financière 49 % 49 % 47 % 50 % 47 % 54 % 48 % Éviter de s'endetter 42 % 43 % 35 % 45 % 40 % 45 % 47 % M'aider à traverser des périodes financières difficiles 35 % 29 % 44 % 36 % 33 % 35 % 34 %

En bref : Sondage RBC sur la préparation financière en cas d'urgence

Principaux constats selon le revenu du ménage

RÉPONSES « D'ACCORD » CANADA < 100 000 $ (revenu du ménage) > 100 000 $ (revenu du ménage) J'ai sous-estimé le montant que je devrais épargner pour faire face aux imprévus 41 % 45 % 35 % Je crains d'être à une dépense imprévue majeure près de me retrouver en difficulté financière 42 % 51 % 32 % Même une dépense imprévue mineure pourrait me mettre en difficulté financière 33 % 42 % 21 % Je regrette de ne pas avoir commencé un fonds d'urgence plus tôt 50 % 54 % 47 % Je n'ai pas suffisamment épargné pour faire face aux imprévus 52 % 57 % 45 % Le coût élevé de la vie rend plus difficile la constitution ou le maintien d'une épargne d'urgence 76 % 79 % 75 % J'ai puisé dans mon fonds d'urgence pour des dépenses non urgentes 29 % 33 % 24 % Je ne peux pas à la fois constituer un fonds d'urgence et épargner pour d'autres priorités 55 % 59 % 49 % Je suis trop serré(e) financièrement pour faire des progrès dans la constitution d'un fonds d'urgence 45 % 53 % 35 % J'ai récemment utilisé mon fonds d'urgence et je ne l'ai pas encore reconstitué 25 % 29 % 20 % Je n'ai jamais réfléchi à la façon dont je couvrirais des dépenses en cas d'urgence 20 % 24 % 13 % AUTRES RÉPONSES CANADA < 100 000 $ (revenu du ménage) > 100 000 $ (revenu du ménage) J'ai eu une dépense imprévue ou d'urgence au cours des 12 derniers mois 44 % 43 % 50 % Je n'ai pas de fonds d'urgence 32 % 38 % 20 % QUELLES DÉPENSES IMPRÉVUES VOUS PRÉOCCUPENT LE PLUS EN CE MOMENT ? CANADA < 100 000 $ (revenu du ménage) > 100 000 $ (revenu du ménage) Réparation automobile ou frais de transport imprévus 39 % 41 % 38 % Réparations majeures à la maison 38 % 32 % 46 % Frais médicaux ou de santé 31 % 33 % 25 % Petites dépenses imprévues qui s'accumulent 29 % 33 % 24 % Une perte d'emploi ou une baisse de revenu qui affecte ma capacité à couvrir mes dépenses essentielles 29 % 27 % 36 % QUE FERIEZ-VOUS EN CAS DE DÉPENSE IMPORTANTE ET INATTENDUE ? CANADA < 100 000 $ (revenu du ménage) > 100 000 $ (revenu du ménage) Fonds d'urgence/épargne 41 % 35 % 52 % Carte de crédit 35 % 36 % 36 % Emprunter à la famille ou à des amis 15 % 17 % 13 % QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES D'AVOIR UN FONDS D'URGENCE ? CANADA < 100 000 $ (revenu du ménage) > 100 000 $ (revenu du ménage) Apporter une tranquillité d'esprit 51 % 52 % 53 % Réduire le stress 46 % 45 % 47 % Avoir un filet de sécurité financière 49 % 48 % 52 % Éviter de s'endetter 42 % 42 % 44 % M'aider à traverser des périodes financières difficiles 35 % 35 % 35 % PARMI LES RÉPONDANTS AYANT UN FONDS D'URGENCE (68 %) CANADA <100 000 $ (revenu du ménage) >100 000 $ (revenu du ménage) À quelle fréquence contribuez-vous à votre fonds d'urgence ? Mensuellement 49 % 45 % 54 % Quelles mesures prenez-vous pour alimenter votre fonds d'urgence ? J'épargne l'argent « restant » à la fin du mois 34 % 35 % 34 % Je réduis mes dépenses pour libérer de l'argent à épargner 27 % 29 % 25 % J'ai ouvert un compte dédié pour mon fonds d'urgence 27 % 23 % 32 %

En bref : Sondage RBC sur la préparation financière en cas d'urgence

Quelques résultats - Générations

Génération Z (1997 ou après) ; Millénariaux (1981-1996) ; Génération X (1965-1980) ; Baby-boomers (1946-1964)

RÉPONSES « D'ACCORD » CAN. GÉN. Z MILLÉN. GÉN. X BABY-BOOMERS J'ai sous-estimé le montant que je devrais épargner pour faire face aux imprévus 41 % 50 % 41 % 40 % 39 % Je crains d'être à une dépense imprévue majeure près de me retrouver en difficulté financière 42 % 55 % 48 % 47 % 29 % Même une dépense imprévue mineure pourrait me mettre en difficulté financière 33 % 46 % 36 % 37 % 23 % Je regrette de ne pas avoir commencé un fonds d'urgence plus tôt 50 % 54 % 50 % 54 % 47 % Je n'ai pas suffisamment épargné pour faire face aux imprévus 52 % 63 % 58 % 59 % 36 % Le coût élevé de la vie rend plus difficile la constitution ou le maintien d'une épargne d'urgence 76 % 78 % 83 % 81 % 68 % J'ai puisé dans mon fonds d'urgence pour des dépenses non urgentes 29 % 40 % 27 % 30 % 27 % Je ne peux pas à la fois constituer un fonds d'urgence et épargner pour d'autres priorités 55 % 62 % 59 % 58 % 47 % Je suis trop serré(e) financièrement pour faire des progrès dans la constitution d'un fonds d'urgence 45 % 56 % 47 % 52 % 33 % J'ai récemment utilisé mon fonds d'urgence et je ne l'ai pas encore reconstitué 25 % 31 % 27 % 28 % 20 % Je n'ai jamais réfléchi à la façon dont je couvrirais des dépenses en cas d'urgence 20 % 38 % 17 % 16 % 17 % AUTRES RÉPONSES CAN. GÉN. Z MILLÉN. GÉN. X BABY-BOOMERS J'ai eu une dépense imprévue ou d'urgence au cours des 12 derniers mois 44 % 36 % 47 % 50 % 39 % Je n'ai pas de fonds d'urgence 32 % 30 % 30 % 36 % 30 % QUELLES DÉPENSES IMPRÉVUES VOUS PRÉOCCUPENT LE PLUS ? CAN. GÉN. Z MILLÉN. GÉN. X BABY-BOOMERS Réparation automobile ou frais de transport imprévus 39 % 41 % 44 % 42 % 34 % Réparations majeures à la maison 38 % 16 % 41 % 44 % 40 % Frais médicaux ou de santé 31 % 29 % 28 % 34 % 32 % Soins d'urgence pour animaux de compagnie 23 % 18 % 30 % 27 % 15 % Une perte d'emploi ou une baisse de revenu qui affecte ma capacité à couvrir mes dépenses essentielles 29 % 43 % 39 % 37 % 9 % COMMENT COUVRIRIEZ-VOUS UNE DÉPENSE IMPRÉVUE IMPORTANTE ? CAN. GÉN. Z MILLÉN. GÉN. X BABY-BOOMERS Fonds d'urgence/épargne 41 % 45 % 46 % 36 % 39 % Carte de crédit 35 % 34 % 42 % 37 % 28 % Emprunter à la famille ou à des amis 15 % 28 % 22 % 13 % 3 % PRINCIPAUX AVANTAGES DE CONSTITUER UN FONDS D'URGENCE CAN. GÉN. Z MILLÉN. GÉN. X BABY-BOOMERS Apporter une tranquillité d'esprit 51 % 43 % 51 % 49 % 58 % Réduire le stress 46 % 44 % 50 % 47 % 43 % Avoir un filet de sécurité financière 49 % 44 % 50 % 47 % 43 % Éviter de s'endetter 42 % 52 % 39 % 39 % 42 % M'aider à traverser des périodes financières difficiles 35 % 31 % 36 % 44 % 29 %

Déni de responsabilité

Le présent bulletin vise uniquement à offrir des renseignements généraux et n'a pas pour objet de fournir des conseils juridiques ou financiers ni d'autres conseils professionnels. Veuillez consulter un conseiller professionnel en ce qui concerne votre situation particulière. Les renseignements présentés sont réputés être factuels et à jour, mais nous ne garantissons pas leur exactitude, et ils ne devraient pas être considérés comme constituant une analyse exhaustive des sujets abordés. Les opinions exprimées reflètent le jugement de leur auteur à la date de publication et peuvent changer. La Banque Royale du Canada et ses sociétés affiliées ne font pas la promotion, explicitement ou implicitement, des conseils, des avis, des renseignements, des produits ou des services de tiers.

À propos du Sondage RBC sur la préparation financière en cas d'urgence

Ces résultats sont tirés d'un sondage commandé par RBC mené en ligne du 22 au 28 avril 2026 auprès d'un échantillon représentatif de 1 513 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en français et en anglais. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

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SOURCE RBC Banque Royale