TORONTO, le 30 janv. 2026 /CNW/ - RBC Services aux investisseurs a fait état d'une performance contrastée des régimes de retraite à prestations déterminées canadiens sous son administration en 2025 : les rendements médians se sont établis à 0,6 % au quatrième trimestre de 2025 et à 7,9 % pour l'ensemble de l'année. Cette performance fait suite à une année 2024 plus solide au cours de laquelle le rendement médian avait atteint 1,6 % au quatrième trimestre et 11,3 % sur une base annuelle.

« Les régimes de retraite canadiens ont connu en 2025 une année marquée par de forts contrastes, s'appuyant sur la solidité des actions canadiennes dans un contexte de volatilité mondiale, a déclaré Isabelle Tremblay, directrice générale, Solutions clientèle, et responsable principale sectorielle, Propriétaires d'actifs, RBC Services aux investisseurs. Alors que les gains de 2024 étaient principalement portés par les actions américaines et le secteur des technologies de l'information, 2025 a été marquée par un recentrage net vers les secteurs canadiens des matériaux et des services financiers. Cette évolution souligne l'importance du rééquilibrage stratégique dans un marché mondial de plus en plus fragmenté -- une leçon renforcée à la fois par la reprise centrée sur les États-Unis l'an dernier et par les occasions liées aux devises cette année. »

Les actions canadiennes détenues dans les portefeuilles clients ont enregistré un rendement de 6,1 % au quatrième trimestre de 2025 (contre 3,2 % au T4 2024) et de 31,1 % sur l'ensemble de l'année (contre 21,2 % en 2024), une performance étroitement alignée sur celle de l'indice composé S&P/TSX, qui a progressé de 6,3 % sur le trimestre et de 31,7 % sur une base annuelle. Le S&P/TSX a ainsi connu sa meilleure année depuis 2009, porté principalement par le secteur des matériaux, en hausse de 100,6 % sur l'année (contre 21,4 % en 2024), ainsi que par le secteur financier, en progression de 35,3 % (contre 30,1 % en 2024). Ces deux secteurs ont largement concentré les gains de l'indice en 2025, contrastant avec la croissance plus équilibrée observée en 2024.

Les actions mondiales se sont nettement écartées de la dynamique observée en 2024, les régimes clients affichant un rendement de 1,4 % au quatrième trimestre (contre 4,1 % au T4 2024) et de 16,7 % sur l'ensemble de l'année (contre 24,1 % en 2024). L'indice MSCI Monde a progressé de 1,6 % au quatrième trimestre (contre 6,3 % au T4 2024) et de 15,4 % sur l'année (contre 29,4 % en 2024), pénalisé par la sous-performance des actions américaines par rapport aux autres marchés développés. L'indice S&P 500 a ainsi accusé un retard, avec un rendement de 1,1 % au quatrième trimestre et de 12,4 % sur une base annuelle. À l'inverse, l'indice MSCI Emerging Markets a enregistré une progression annuelle de 27,3 %, surpassant l'indice MSCI Monde pour la première fois depuis 2020. Ce renversement de tendance reflète des valorisations plus attrayantes et une croissance résiliente en Asie.

« Les tensions géopolitiques et l'incertitude entourant la politique de la Réserve fédérale américaine ont renforcé la demande pour les valeurs refuges, tandis que les marchés émergents ont fait preuve d'une résilience remarquable, influençant davantage les choix stratégiques des régimes de retraite », a ajouté Mme Tremblay.

Les dynamiques de change ont fortement influencé la performance des différentes catégories d'actifs en 2025. Le dollar canadien s'est apprécié de 4,7 % face au dollar américain, en net contraste avec sa dépréciation en 2024, ce qui a pesé sur les rendements des positions en actions américaines non couvertes. À l'inverse, la faiblesse du huard face à l'euro a amplifié les gains des expositions européennes non couvertes, faisant écho à la volatilité induite par les devises observée l'année précédente.

Les portefeuilles obligataires des clients de RBC Services aux investisseurs ont affiché un rendement de -0,6 % au quatrième trimestre et de 1,4 % pour l'ensemble de l'année, sous-performant l'indice des obligations universelles FTSE Canada, qui a reculé de 0,3 % au T4 et progressé de 2,6 % sur une base annuelle. Cet écart s'explique par une pondération plus élevée des obligations à long terme dans les portefeuilles clients, lesquelles ont enregistré un recul de 1,4 % au quatrième trimestre et de 0,7 % sur l'année, effaçant les gains de 1,3 % observés en 2024. À l'inverse, les obligations à court terme ont surperformé au quatrième trimestre, avec un rendement de 0,3 %, tandis que les obligations à échéance intermédiaire ont constitué le segment le plus performant sur l'ensemble de l'année, avec un rendement de 4,0 %.

